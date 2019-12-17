معطيات- التحيتا الساحلية في صدارة التصعيد الحوثي في الحديدة

@ التحيتا/الحديدة، نيوزيمن، خاص:

الحديدة

2019-12-17 18:16:29

قالت مصادر محلية في التحيتا، جنوب الحديدة، إن مليشيا الحوثي، ذراع إيران في اليمن، تواصل أعمال الاستحداثات في مناطق تسيطر عليها وباتجاه مركز المديرية والمناطق المحررة. واستأنفت، الثلاثاء، القصف العنيف ورفع وتيرة التصعيد باستهداف منطقتي الفازة الساحلية والجبلية.

شهود عيان وراصدون أفادوا باستمرار عناصر المليشيات في أعمال الاستحداثات وحفر خنادق ومتاريس متقدمة في أطراف بلدتي السويق والشبيلية بالتحيتا وبمحاذاة مناطق الجبلية ومدينة التحيتا مركز المديرية التي تعرضت مساء الاثنين لقصف واستهداف بالقذائف المدفعية والأسلحة الثقيلة والرشاشة المتوسطة.

وشوهدت تجمعات لأعداد كبيرة من المسلحين في سياق التحشيد المتواصل في بلدات الشبيلية والريمية والفلاح بالمديرية ذاتها.

وتجدد اليوم القصف بالمدفعية والأسلحة المختلفة على منطقة الفازة الساحلية ومنطقة الجبلية بالتحيتا منذ ساعات الصباح، وفقا لمراسل نيوزيمن ومصدر عسكري ميداني.

وأشار المصدر العسكري إلى قصف واستهداف مواقع القوات المشتركة بقذائف مدفعية الهاون ومدفعية الهاوزر علاوة على الأسلحة الثقيلة والأسلحة الرشاشة المتوسطة والأسلحة القناصة.

وتضاعفت أعداد قتلى وجرحى الحوثيين في جبهات الساحل الغربي، مع زيادة 16 آخرين الاثنين إلى 24 في اليوم السابق، توزعوا بين مستشفيات الحديدة وصنعاء.

ستة قتلى وخمسة جرحى وُصفت حالاتهم بالخطيرة نُقلوا إلى مستشفيات في العاصمة صنعاء، وخمسة مصابين آخرين نقلوا إلى مستشفيات الحديدة.

قبل يوم واحد لقي 4 حوثيين، على الأقل، مصرعهم وأصيب أكثر من 20 آخرين في جبهات الساحل الغربي جنوب الحديدة ونُقلوا تباعاً إلى مستشفيات عاصمة المحافظة والعاصمة صنعاء.