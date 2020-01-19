اليمن العربي
معلمون محتجون يغلقون مبنى وزارة التربية في عدن
أغلق معلمون محتجون، صباح اليوم، مبنى وزارة التربية والتعليم في العاصمة عدن، وذلك إحتجاجاً على طريقة تعامل الوزير عبدالله لملس مع مطالبهم .
واغلق المبنى الواقع بمدينة الشعب في اطار سلسلة خطوات تصعيدية دشنت بمسيرة جماهيرية بمدينة كريتر وصلت حتى ابواب قصر معاشيق الذي تتخذه الحكومة مقرا لها .
وتعيش مدارس عدن منذ ايام اضرابا واسعا حيث توقفت العملية التربوية بمجمل مدارس المدينة .
وتاتي وقفة المعملين ضمن وقفات لموظفين حكوميين اخرين بمرافق اخرى يطالبون بمستحقاتهم المالية .