اليمن العربي

معلمون محتجون يغلقون مبنى وزارة التربية في عدن

19 يناير، 2020
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أغلق معلمون محتجون، صباح اليوم، مبنى وزارة التربية والتعليم في العاصمة عدن، وذلك إحتجاجاً على طريقة تعامل الوزير عبدالله لملس مع مطالبهم .

 

واغلق المبنى الواقع بمدينة الشعب في اطار سلسلة خطوات تصعيدية دشنت بمسيرة جماهيرية بمدينة كريتر وصلت حتى ابواب قصر معاشيق الذي تتخذه الحكومة مقرا لها .

 

وتعيش مدارس عدن منذ ايام اضرابا واسعا حيث توقفت العملية التربوية بمجمل مدارس المدينة .

 

وتاتي وقفة المعملين ضمن وقفات لموظفين حكوميين اخرين بمرافق اخرى يطالبون بمستحقاتهم المالية .

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