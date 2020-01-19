معلمون محتجون يغلقون مبنى وزارة التربية في عدن

أغلق معلمون محتجون، صباح اليوم، مبنى وزارة التربية والتعليم في العاصمة عدن، وذلك إحتجاجاً على طريقة تعامل الوزير عبدالله لملس مع مطالبهم .

واغلق المبنى الواقع بمدينة الشعب في اطار سلسلة خطوات تصعيدية دشنت بمسيرة جماهيرية بمدينة كريتر وصلت حتى ابواب قصر معاشيق الذي تتخذه الحكومة مقرا لها .

وتعيش مدارس عدن منذ ايام اضرابا واسعا حيث توقفت العملية التربوية بمجمل مدارس المدينة .

وتاتي وقفة المعملين ضمن وقفات لموظفين حكوميين اخرين بمرافق اخرى يطالبون بمستحقاتهم المالية .