المشهد العربي

معلوف تُغرد عن مليشيات إيران وتُهاجم أعداء السعودية

17 يناير، 2020
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وجهت الإعلامية اللبنانية ماريا معلوف، اليوم، رسالة نارية لأعداء المملكة العربية السعودية، مؤكدةً أن مليشيات إيران قتلت الكثير من أبناء المنطقة العربية.

وكتبت في تغريدة عبر “تويتر” رصدها “المشهد العربي”: “يقولون أن السعودية قد قتلت ١٨٠ شخصاً خلال ٢٠١٩ طيب عندي سؤال كم هو عدد الميليشيا التابعة للمملكة للقيام بذلك الجواب صفر، أما إيران فلديها ٧٠ ميليشيا فقط بالعراق وفي سوريا ٣٠ وأما في لبنان واليمن فثلاثة فكم شهيد سقط على يد نظام الملالي في العالم العربي يا ترى؟”.

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أعداء إيران السعودية تغرد عن معلوف مليشيات وتهاجم

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