معلومات خطيرة عن استهداف المقديشي في مارب..تفاصيل





كشفت وكالة اخبار دولية عن تفاصيل وحقيقة استهداف وزير الدفاع اليمني محمد أحمد علي المقدشي بصاروخ في محافظة مأرب شمال شرقي البلاد خلال الأيام الماضية.

ونقلت وكالة “شينخوا” الصينية عن مصدر عسكري يمني، عن مصدر عسكري يمني قوله أن التحقيقات الأولية في الهجوم الذي استهدف مقر وزارة الدفاع اليمنية بمحافظة مأرب قبل أسبوعين أظهر أنه تم بـ”صاروخ أمريكي متطور”.

وحسب الوكالة قال المصدر المطلع على التحقيقات إن “النتائج الأولية، التي توصل لها المحققون والخبراء تؤكد أن الصاروخ، الذي استخدم في الهجوم صناعة أمريكية”.

وأضاف أن “الصاروخ المستخدم من الصواريخ المتطورة والذكية، ويتم توجيهه عبر الأقمار الإصطناعية، وربطه بإحداثيات الهدف”.

وتابع “هذه الأنواع من الصواريخ قد تكون نوع (أرض أرض)، وبالتالي يحتاج إطلاقها إلى منصات إطلاق مرتبطة ببطاريات يتم رصدها مباشرة من أجهزة الرادار والمراقبة فور البدء بتشغيلها”.

وفي حال كان من من طراز (جو أرض) فإنه يتم إطلاقه من طائرة حربية مقاتلة وليس من طائرة من دون طيار. بحسب المصدر.

وأوضح أن “هذا النوع من الصواريخ غير موجود في تسليح الجيش اليمني سابقا (والذي استولى عليه الحوثيون)، ولا تملكه قوات الجيش الوطني حاليا”.

وأكد أن “القصف الذي استهدف مقر وزارة الدفاع كان دقيقا للغاية وغير متوقع.. وأن تحصينات المقر قللت من حجم الخسائر”.

وأضاف “هذا الاستهداف هو الأول من نوعه، حيث لم يتعرض مقر الوزارة المؤقت لأي استهداف سابق طوال السنوات الماضية منذ بدء الحرب”.

وأشار المصدر إلى أن التحقيقات ما زالت مستمرة لمعرفة الجهة التي تقف وراء الهجوم.

وكانت الوكالة نقلت عن مصدر عسكري قوله إن غموضا يكتنف طبيعته، مرجحاً أن يكون “قصفا جويا”.