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معلومات عن الدب أبو نظارة
محتويات
- 1 ما هو الدب ابو نظارة
- 2 ماذا يأكل دب أبو نظارة
- 3 معلومات حول الدب ابو نظارة
- 4 بحث عن الدب ابو نظارة
معلومات عن دب أبو نظارة عبر موقع محتوى , الدب ابو نظارة هو أحد أنواع الدببة الغير معروفة بكثرة , يسمى بهذا الإسم بسبب الدوائر السوداء التي تحيط بعينيه , كما يسمى أيضا دب الأنديز نسبة إلى سلسلة جبال الأنديز في أمريكا الجنوبية التي يعيش عليها .
ما هو الدب ابو نظارة
- هو نوع من الحيوانات الثديية ينتمي إلى فصيلة الدببة .
- وهو النوع الوحيد من الدببة المتبقي في قارة أمريكا الجنوبية .
- يمتلك قدرة مذهلة على تسلق الأشجار الطويلة بسرعة بالرغم من وزنه الكبير .
- يميل إلى العيش في الغابات المطيرة والأماكن التي تحتوي على أشجار عالية وكثيفة .
- يسمى بالإنجليزية Spectacled bear أو Andean bear .
ماذا يأكل دب أبو نظارة
يتغذى الدب ابو نظارة بشكل عام على التوت وأنواع النباتات الأخرى مثل أوراق الأشجار والحشائش التي تنبت في الأرض , وأيضاً يتغذى على الحشرات والثدييات الصغيرة مثل القوارض والزواحف وأحيانا المواشي .
معلومات حول الدب ابو نظارة
- بعكس أغلب أنواع الدببة ينتمي دب أبو نظارة إلى الحيوانات النهارية حيث يقوم بصيد فرائسه والبحث عن طعامه بنشاط خلال فترة النهار , وبمجرد حلول الظلام يخلد إلى النوم والراحة .
- تقاتل انثى الدب ابو نظارة بوحشية وبكل ما تملك من قوة لحماية صغارها عندما تشعر أنهم في خطر سواء من الحيوانات المفترسة الكبيرة أو البشر .
- تستمر فترة حمل أنثى الدب ابو نظارة حوالي ثمانية أشهر لتلد بعدها صغير واحد إلى ثلاثة صغار .
- ثم تستمر الأم في رعاية الصغار لمدة تصل إلى سنتين ليكونوا بعدها قادرين على الاستقلال والاعتماد على أنفسهم .
- يطلق على الصغير اسم ديسم , ويكون قادراً على التزاوج من عمر أربع إلى ثمان سنوات .
بحث عن الدب ابو نظارة
- يتراوح طول حيوان الدب ابو نظارة بين متر ونصف إلى مترين .
- بينما يتراوح وزنه من مئة وثلاثين إلى مئتين كيلو جرام .
- وتصل سرعته عند الجري إلى ما يقارب خمسين كيلو متر في الساعة وبذلك يعتبر من أسرع الحيوانات البرية .
- يمكنه أن يعيش في البرية لعمر يتراوح بين عشرين إلى ثلاثين سنة , لكن أثبتت الدراسات أنه إذا تمت العناية به من قبل الإنسان في المحميات الطبيعية يمكن أن يعيش أكثر من ذلك بكثير .
- يمتلك فراء باللون الأسود مع بعض البقع البيضاء والرمادي .
- يعتبر الإنسان والأسد الجبلي هم أكثر الأخطار التي تهدد حياة الدب ابو نظارة .
وبعد أن تعرفنا على معلومات عن دب أبو نظارة , نتمنى عزيزي القاريء أن تكون قد وجدت المعلومة التي تبحث عنها , كما يسعدنا أن تشاركنا برأيك واستفساراتك عبر التعليقات في أسفل المقال .