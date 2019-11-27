معلومات عن الدب أبو نظارة

محتويات 1 ما هو الدب ابو نظارة

2 ماذا يأكل دب أبو نظارة

3 معلومات حول الدب ابو نظارة

4 بحث عن الدب ابو نظارة

معلومات عن دب أبو نظارة عبر موقع محتوى , الدب ابو نظارة هو أحد أنواع الدببة الغير معروفة بكثرة , يسمى بهذا الإسم بسبب الدوائر السوداء التي تحيط بعينيه , كما يسمى أيضا دب الأنديز نسبة إلى سلسلة جبال الأنديز في أمريكا الجنوبية التي يعيش عليها .

ما هو الدب ابو نظارة

هو نوع من الحيوانات الثديية ينتمي إلى فصيلة الدببة .

وهو النوع الوحيد من الدببة المتبقي في قارة أمريكا الجنوبية .

الجنوبية . يمتلك قدرة مذهلة على تسلق الأشجار الطويلة بسرعة بالرغم من وزنه الكبير .

يميل إلى العيش في الغابات المطيرة والأماكن التي تحتوي على أشجار عالية وكثيفة .

يسمى بالإنجليزية Spectacled bear أو Andean bear .

ماذا يأكل دب أبو نظارة

يتغذى الدب ابو نظارة بشكل عام على التوت وأنواع النباتات الأخرى مثل أوراق الأشجار والحشائش التي تنبت في الأرض , وأيضاً يتغذى على الحشرات والثدييات الصغيرة مثل القوارض والزواحف وأحيانا المواشي .

معلومات حول الدب ابو نظارة

بعكس أغلب أنواع الدببة ينتمي دب أبو نظارة إلى الحيوانات النهارية حيث يقوم بصيد فرائسه والبحث عن طعامه بنشاط خلال فترة النهار , وبمجرد حلول الظلام يخلد إلى النوم والراحة .

حيث يقوم بصيد فرائسه والبحث عن طعامه بنشاط خلال فترة النهار , وبمجرد حلول الظلام يخلد إلى النوم والراحة . تقاتل انثى الدب ابو نظارة بوحشية وبكل ما تملك من قوة لحماية صغارها عندما تشعر أنهم في خطر سواء من الحيوانات المفترسة الكبيرة أو البشر .

تستمر فترة حمل أنثى الدب ابو نظارة حوالي ثمانية أشهر لتلد بعدها صغير واحد إلى ثلاثة صغار .

حوالي ثمانية أشهر لتلد بعدها صغير واحد إلى ثلاثة صغار . ثم تستمر الأم في رعاية الصغار لمدة تصل إلى سنتين ليكونوا بعدها قادرين على الاستقلال والاعتماد على أنفسهم .

يطلق على الصغير اسم ديسم , ويكون قادراً على التزاوج من عمر أربع إلى ثمان سنوات .

بحث عن الدب ابو نظارة

يتراوح طول حيوان الدب ابو نظارة بين متر ونصف إلى مترين .

بين متر ونصف إلى مترين . بينما يتراوح وزنه من مئة وثلاثين إلى مئتين كيلو جرام .

وتصل سرعته عند الجري إلى ما يقارب خمسين كيلو متر في الساعة وبذلك يعتبر من أسرع الحيوانات البرية .

يمكنه أن يعيش في البرية لعمر يتراوح بين عشرين إلى ثلاثين سنة , لكن أثبتت الدراسات أنه إذا تمت العناية به من قبل الإنسان في المحميات الطبيعية يمكن أن يعيش أكثر من ذلك بكثير .

, لكن أثبتت الدراسات أنه إذا تمت العناية به من قبل الإنسان في المحميات الطبيعية يمكن أن يعيش أكثر من ذلك بكثير . يمتلك فراء باللون الأسود مع بعض البقع البيضاء والرمادي .

مع بعض البقع البيضاء والرمادي . يعتبر الإنسان والأسد الجبلي هم أكثر الأخطار التي تهدد حياة الدب ابو نظارة .

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