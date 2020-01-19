معلومات عن جبل توبقال – معلومات عامة

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معلومات عن جبل توبقال ، جبل طوبقال أو توبقال القمة الأعلى من بين سلسلة جبال الأطلس الواقع على بعد اثنان وثمانون كيلو متر في المنطقة الجنوبية لمدينة مراكش بالمملكة المغربية بجوار قرية إمليل، وتم تصنيفه بكونه القمة الأعلى في شمال أفريقيا، والسادسة من حيث الارتفاع في أفريقيا عموماً يسبقها في ذلك جبل الكليمنجارو، وقد بلغ ارتفاعه (4167) متراً.

يتمتع ذلك الجبل باحتوائه على الثروات الغنية من المعادن مثل المغنسيوم والحديد، إلى جانب الطبيعة الخلابة الخصبة والنباتات الكثيفة الممتدة تغطيه الغالبية العظمى من مساحته، بالإضافة إلى الكثير من الحيوانات المهددة بالانقراض التي تحيا به مثل الدببة والنمور والأسود.

معلومات عن جبل توبقال

يعرف في الإنجليزية (Toubkal) وأول من قام بتسلقه هو المتسلق الأوروبي (ماركيز دي سيغونزاك) عام (1923م) ولكن قد تم التشكيك في ذلك التاريخ من قبل البعض، ولابد لكي يتم تسلق ذلك الجبل بلوغ قمته المرور بطريق قرية (أرومب) وسلوك الصعاب من وديان وسهول فيضية، كما أن صعوبة الأمر تزداد لشدة انحدار الجبل لذلك لابد من توخي الحذر والحيطة عند التسلق.

وقد شهدت قمة الجبل إقبالاً كبيراً في الآونة الأخيرة حيث تلقى زيارات بلغت الأربعون ألف زائر في العام حيث لا يحتاج صعوده إلى الكثير من التكلفة لذلك فهو مقصد السياح الأول في المغرب والكثير من السياح حول العالم ويمكن بلوغ قمته سيراً على الأقدام في غضون ما بين ثلاثة حتى أربعة أيام تقريباً.

جبل توبقال شمهروش

تعد منطقة إمليل هي بوابة الدخول إلى توبقال حيث يبدأ جو من المغامرة والتشويق تصنعها قمة سلاسل جبال الأطلس التي تقع بوادي عميق ومع الاستمرار في السير بين الطرق الوعرة يصل الزائر إلى ضريح يعرف باسم (ضريح سيدي شمهروش) ملك الجان الذي تسبب مرور أسراب الغربان به إلى وجود اعتقاد أن المنطقة يسكنها الجن.

ووفقاً للمعتقدات المغربية يظن أهل المغرب أن شمهروش هو أحد عتاة الجان وملكهم يقوم بالحكم في القضايا التي تدور بين الجان والإنس ولا يجوز أن يمر بتلك المنطقة التي تحيط بالضريح سوى المسلمين.

الوقت الأنسب لزيارة توبقال

من أفضل شهور السنة التي يمكن بها زيارة جبل توبقال هما شهري إبريل ومايو بفصل الربيع حيث إن قمم الجبال دائماً ما تتصف ببرودة الأجواء وفي ذلك الوقت يقل هطول الثلوج والأمطار، أما في الشهور التالية لذلك مثل يونيو وأغسطس فلا يفضل صعود قمة الجبل لارتفاع درجات الحرارة الشديد.

وبذلك نكون قد عرضنا كافة التفاصيل المتعلقة بذلك الجبل وما يتضمنه من طبيعة خلابة وقد تم تقسمه من قبل الخبراء والباحثون إلى أكثر من جبل يحمل كلاً منها اسم خاص بها وهي جبال (ساغرو، سيروا، العياشي، وجبل ناصر) التي تتضمن وجود العديد من المطاعم والمقاهي لكي يتمكن المتسلق من أخذ قسط من الراحة.