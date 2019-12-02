معلومات عن جزر جميرا بالصور – معلومات عامة

معلومات عامة –

جزر جميرا هي وجه هامة للسكن والاستثمار في دبي؛ حيث تتمتع المدينة بالكثير من السمات الهامة التي جعلتها تستقطب أعدادًا كبيرة من المستثمرين ومن المقيمين في الإمارات بصفة عامة وذلك لوفرة المرافق الخدمية والترفيهية المتوفرة فيها وتمتعها بإطلالة ساحرة، فضلًا عن تمتعها بموقعًا حيويًا في دبي وقربها من العديد من المناطق الهامة بدبي، وتنوع الاختيارات المتاحة للسكن بها للمشترين والمُستأجرين على حد سواء؛ فيكفي مشاهدة عدد من صورها الواردة في مقالة الموسوعة حتى تلاحظ مدى تميز هذه المنطقة السكنية الحيوية.

صور جزر جميرا

معلومات عن جزر جميرا

أنشأت شركة نخيل العقارية المنطقة سنة 2003 م.

استغرق تشييد الجزر 3 سنوات.

بدأت السكان في الإقامة بها منذ سنة 2006 م.

تُعد المنطقة من أرقى المناطق السكنية في دبي.

يقطن بالمنطقة سُكان مُتعددي الجنسيات.

تتألف المنطقة من 50 جزيرة اصطناعية منهم 46 جزيرة يضمون وحدات سكنية مُختلفة الأنواع والمساحات.

يُحيط بكل من وحداتها السكنية بحيرات صناعية خلابة.

مُنشآتها المعمارية متنوعة التصميم إلا أن مُختلف التصاميم متناغمة في صورتها النهائية.

تشغل الجزر موقعًا حيويًا قرب شارع الشيخ زايد.

تضم المنطقة مئات المباني السكنية رفيعة المستوى.

البُنية التحتية والمرافق الخدمية بمختلف أنواعها مُجهزين على أعلى مستوى.

يوجد الكثير من الوحدات السكنية المتاحة للتأجير من شقق وفلل بمساحات مختلفة.

يتخللها الكثير من أحواض السباحة متنوعة المساحة ومتميزة التصميم.

من المناطق السكنية المُحفزة على اتباع نمط حياة صحي، نظرًا لاشتمالها على العديد من المراكز الرياضية المُتألقة ووجود العديد من المساحات المفتوحة المُخصصة لممارسة العديد من أنواع الرياضات كالجري.

تستقطب الجزر أعدادًا مهولة من رواد الأعمال من مختلف أنحاء العالم نظرًا لوفرة الفرص الاستثمارية بها.

يتزايد أعداد المُقدمين على الإقامة بها من الإماراتيين وغير الإماراتيين المقيمين في دبي بصفة خاصة والمقيمين في الإمارات العربية المتحدة بصفة عامة.

تتراوح مساحات الوحدات السكنية الموجودة بها من 5101 قدم مربع إلى 7200 قدم مربع.

يتخلل المنطقة الكثير من مواقف السيارات الملائمة للسيارات بمختلف أنواعها وأحجامها.

مُلحق بالكثير من وحداتها السكنية غرف خاصة لإقامة العمالة المنزلية.

تتنوع التصاميم المعمارية للوحدات السكنية حتى تلائم مُختلف رغبات العملاء، حيث يوجد مباني مُصممة على الطراز المعماري الإسلامي وأخرى على النظام العربي.

ترتفع أسعار تأجير الوحدات السكنية وشرائها فيها نظرًا لجودة المرافق الخدمية والترفيهية الموجود بالمنطقة، فضلًا عن تمتع المنطقة بموقع حيوي.

يتوفر بالمنطقة أنواع متنوعة من وسائل المواصلات، حيث يتوفر بها مترو، وحافلات، وسيارات أجرة، وسيارات خاصة.

تضم المنطقة عدد من أفضل المراكز الصحية والتعليمية في دبي كما يوجد العديد من هذه المراكز بالقرب من الجزر.

من أبرز متاجر المنطقة شويترام الذي يُتيح الفرصة لاقتناء أجود أنواع السلع كما يوفر خدمة التوصيل للمنازل، بالإضافة إلى ذلك فإن مول كارفور يبعد عن الجزر بحوالي 5 دقائق بالسيارة فحسب.

يتخلل المنطقة عدة مساجد مثل: صمد، والوهاب، وبني هاشم؛ وبالإضافة إلى هذا فإن المنطقة يوجد قربها 2 من الكنائس وهم: المسيحية المتحدة، والإنجيلية.

من أفضل المدارس الموجودة بالمنطقة مدرستى الإمارات الدولية، ودبي البريطانية، و ريجنت الدولية؛ بينما من أفضل الجامعات القريبة من الجُزر الجامعة الأمريكية بدبي؛ ومن الجدير بالذكر هنا أن الجزر تشغل موقعًا قريبًا إلى حد كبير من قرية المعرفة المُفعمة بالمراكز التعليمية الرائدة.

تتميز المنطقة باحتوائها على الكثير من السماحات الخضراء الشاسعة الخلابة المناسبة للتنزه وممارسة الكثير من أنواع الرياضات في الهواء الطلق.

يتوسط الجميرا مركز ذا بافيلون التجاري الذي يُتيح الفرصة لاقتناء منتجات عدد من أفضل الماركات والتلذذ بتناول أشهى الأطعمة والمشروبات في مطاعمه مميزة التصميم الداخلي رائعة الإطلالة.

تضم المنطقة الكثير من المرافق الترفيهية متنوعة الأنواع الملائمة لجميع أفراد الأسرة مما يُحفز على قضاء وقت مميز برفقة أفراد الأسرة مرة أسبوعيًا على الأقل، كما يمنح فرصًا لا محدودة لقضاء وقت ممتع برفقة الأصدقاء والزملاء والترفيه عن النفس.

تضم المنطقة مكانًا مُخصصً لتنظيم الفعاليات الكبرى بأنواعها المختلفة، ويوفر المكان كافة الأمور اللازمة لتنظيم الفعاليات بأفضل صورة ممكنة.

المصادر: 1، 2، 3.