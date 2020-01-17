معلومات عن شاطىء لامير جميرا دبي – معلومات عامة

معلومات عامة –

لامير جميرا هو وجهة لعدد مهول من زوار دبي خلال فصل الصيف وذلك لأسباب لا يُمكن حصرها ولكن يُمكنك ملاحظتها بنفسك بشكل أولي عبر مواصلة المقال الحالي المُقدم من موسوعة والذي يستعرض مجموعة من أفضل صور هذا الشاطىء المُتالق؛ ثم يوضح أهم المعلومات عنه، ويتبع ذلك باستعراض قائمة بأفضل المطاعم، والكافيهات، ومتاجر بيع الحلوى، والمتاحر المنوعة، والمرافق الترفيهية المُطلة عليه، وفي النهاية يتطرق إلى إرشادك إلى كيفية التواصل مع مسؤوليه إلكترونيًا وهاتفيًا.

صور شاطىء لامير جميرا

معلومات عن لا مير

يتمتع بإطلالة لا مثيل لها على كلًا من الخليج العربي ومدينة دبي المُتألقة.

من أكثر وجهات دبي التي تلاقي إقبالًا من زوار دبي من مختلف الجنسيات وفي مختلف المراحل العمرية.

تتميز أغلب المرافق المُطلة عليه بتصميمها الأنيق المُعتد بشكل كبير على الخشب والمعادن.

ينمو قربه عدد كبير من النخل الخلاب، كما توجد قربه الكثير من لوحات الجرافيتي المميزة.

يطل عليه عدد مهول من المطاعم، والكافيهات، ومتاجر بيع الحلوى.

من أنسب الوجهات لمحبي التصوير نظرًا لكثرة لمظهره الخلاب ووجود العديد من المعالم الطبيعية المميزة القريبة منه، فضلًا عن تميز تصميم المرافق المُطلة عليه.

يستقطب أعداد مهولة من عشاق الرياضات المائية وذلك لوجود ععد من أهم مراكز تأجير الأدوات اللازمة للمارسة الرياضات المائية قربه؛ والأهم من ذلك أن الشاطىء مناسب للمارسة معظم أنواع الرياضات المائية.

لمعرفة معلومات أكثر عنه اطلع على مقالة (لامير دبي أفضل وجهة شاطئية في جميرا).

مرافق شاطىء لامير جميرا

أفضل المتاجر المنوعة

صيدلية ابن سينا.

كوشن كابس لفن الجرافيتي.

فرانبري للمتطلبات اليومية.

غلاسينج للنظارات.

آي لاف دبي للهدايا.

آي سي للنظارات.

أوبتي فاشون للنظارات.

سيفين فرايداي للساعات.

صن آي للنظارات.

سويمز للأحذية.

غرائب طرسام لبيع الأجهزة.

فيسينز للحلوى.

أفضل المراكز الترفيهية

هوا هوا للاستمتاع بالقفز.

حديقة لاجونا المائية.

مركز فيرست يات للممارسة الرياضات المائية.

أفضل متاجر الحلوى والمشروبات

أساي اكسبرس كافيه.

ستاربكس كافيه.

أمورينو للآيس كريم.

بوبا للشاي التايواني.

كباقهوة للحوى والمشروبات.

دانكن للدونتس.

اولا للحلوى المنعشة.

آيسكريم المتخصص في تقديم الآيسس كريم بنكهات مبتكرة.

جلي بي للآيس كريم.

كيفينترز للميلك تشيك.

ميل توب للحلوى الكورية.

بينك بيري للحلوى المصنوعة من اللبن المُثلج.

تارت بيكري للحلوى.

أفضل المطاعم

يُمكنك معرفة أفضل المطاعم المطلة عليه من خلال مقالة (أبرز 23 مطعم في لامير جميرا دبي).

طرق التواصل مع مسؤولي الشاطئ

رقم الهاتف : (800 MERAAS (637227.

: (800 MERAAS (637227. البريد الإلكتروني: [email protected]

المصادر: 1، 2، 3.