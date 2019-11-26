منوعات
معلومات عن مركز ديراب للغولف والترفيه في الرياض
معلومات عن مركز ديراب للغولف والترفيه في الرياض ، تحظي بعض المساحات الترفيهية باهتمام أهالي المملكة العربية السعودية، خاصة تلك التي تعني بممارسة الرياضة، ومن بين هذه المساحات ظهر مركز ديراب والذي يعد من أبرز المساحات الخضراء التي توفر مناخاً ممتعاً للعائلة في العطلات الأسبوعية أو الرسمية. ولمزيد من التفاصيل عن مركز ديراب للغولف والترفيه في الرياض، إليكم المقال الآتي من موسوعة.
مركز ديراب للغولف والترفيه في الرياض
نادي ديراب للجولف
- يوجد نادي ديراب في حي المعذر بالرياض، أي على بُعد 45 كم جنوب غرب الرياض.
- ويتميز بطبيعة خيالية، تحفز خيالاً خصباً، واستمتاع لا متناه بالمساحات الخضراء المترامية الأطراف المخصصة للعب الجولف، والبحيرة الكبيرة التي تجاورها الأحصنة والألعاب الكهربائية للأطفال.
- كما أن بالمركز تلك المساحات المجهزة للعب التنس، وركوب الخيل، ومضمار للعربات الوعرة،
- كما ويوجد بالنادي العديد من الاحتفالات والفعاليات، وكذلك يوجد المرافق الخاصة بدورات المياه ومقاعد الاستراحة، والمسجد.
- هذا بالإضافة إلى توفر بعض الأسواق والمحلات و البوفيهات. وكذلك بعض الأجنحة الكبيرة التي توفرها إدارة النادي كنُزل للأسر السعودية التي ترغب بالتأجير في المتنزه.
- تتميز الأسعار بما يوجد في النادي من خدمات بأنها مناسبة ومقبولة من جميع رواده.
- يفتح المركز أبوابه من الصباح الباكر وحتى وقت المغرب على مدار أيام الأسبوع.
- وللتواصل مع إدارة المركز، يمكن الدخول على رابط الموقع الرسمي لمركز ديراب للجولف، كما ويمكن الاتصال على 0096614593686 أو 00966118126671 أو هاتف جوال 00966535001896 .
- كذلك ويمكن التواصل للاستفسار والحجز على ميل المركز ([email protected]dirabgolf.com).