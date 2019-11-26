معلومات عن مركز ديراب للغولف والترفيه في الرياض ، تحظي بعض المساحات الترفيهية باهتمام أهالي المملكة العربية السعودية، خاصة تلك التي تعني بممارسة الرياضة، ومن بين هذه المساحات ظهر مركز ديراب والذي يعد من أبرز المساحات الخضراء التي توفر مناخاً ممتعاً للعائلة في العطلات الأسبوعية أو الرسمية. ولمزيد من التفاصيل عن مركز ديراب للغولف والترفيه في الرياض، إليكم المقال الآتي من موسوعة.

مركز ديراب للغولف والترفيه في الرياض

نادي ديراب للجولف