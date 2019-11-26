معلومات عن موسم وشروط الصيد في دبي

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نقدم إليك عزيزي القارئ موضوعنا اليوم من موسوعة حول الصيد في دبي ، فهي إحدى الخدمات الترفيهية التي يحب أن يقوم بها بعض المواطنين سواء المقيمين، أو السياح، فمدينة دبي تعتبر مقصد سياحي عالمي يأتي إليها الزوار من جميع أنحاء العالم، لما تتمتع به من معالم، وأماكن سياحية رائعة، بالإضافة إلى الحدائق والمتنزهات الترفيهية التي تقدم إلى الأفراد بجودة عالية.

ومن المعروف عن دبي أنها تضم عدد من الشواطئ المتميزة، التي تم بناء عدة واجهات، و مجموعة من أفخم الفنادق حولها؛ لكي تطل عليها، فيكون المنظر ساحر ومدهش، مما جذب إليها الكثير من محبي الشواطئ والصيد.

وسنتحدث بشئ من التفصيل خلال السطور التالية حول الصيد في مدينة دبي، فتابعونا.

هناك بعض الأماكن التي يُسمح فيها بالصيد، فهو من المهن القديمة، التي كانت سائدة خلال الماضي في الإمارات، فكانت مصدر رزق لكثير من الأفراد، والآن نجد الكثير من المواطنين يحبون الصيد كهواية مفضلة لديهم، يرغبون في القيام بها عند زيارتهم إلى دبي

وهناك عدد من الأماكن التي تسمح بالصيد في دبي منها:-

أم سقيم.

طريق السيف خور دبي.

جميرا.

جسر آل مكتوم.

جسر القرهود.

شركات خاصة بالصيد

بالطبع تحتاج إلى تأجير معدات الصيد، وقارب للذهاب إلى اصطياد الأسماك المختلفة التي تتمتع بها شواطئ مدينة دبي، ومن بين الشركات التي يمكنك الذهاب من خلالهم، الآتي:-

شركة ديب بلو سي فيشينغ أند ياخت تشارتر

وهي توفر أفضل التقنيات والمعدات، وأمهر الصيادين فيي دبي الذين يعلموك الصيد، وتستطيع من خلالهم أن تصطاد كميات كبيرة من السمك.

ويتاح لك الإبحار مع تلك الشركة عبر القوارب الفاخرة التي يمتلكوها، ويمكنك الاستمتاع بالمناظر الرائعة لبرج العرب، عندما تتجول داخل البحر، برفقة أفضل الخبراء.

ويمكنك باستخدام أجهزة الملاحة، والسونار، وتكنولوجيا كاشف العمق، وتحديد المواقع، العثور على أسماك النهاش، الدراك، الهامور، الكوبيا، الباراكودا، وغيرهم.

ولمعرفة مزيد من المعلومات حول هذه الشركة أذهب إلى الرابط التالي.

كما يتاح لك الاتصال بهم على مدار الساعة عبر الهاتف على رقم: 971504501340+، أو رقم الهاتف 971559020111+.

ويمكنك مراسلاتهم على البريد الإلكتروني الآتي: [email protected]

شركة إكسكلوسيف ياتس لرياضة الصيد وتأجير اليخوت

وهي شركة تقوم بتأجير القوارب بنادي مرسى دبي لليخوت ، فمن خلالهم يمكنك استكشاف البحر الساحر، ورؤية المناظر الخلابة وصيد الأسماك.

وهذا المكان يتوفر به عدد من اليخوت الذي يبلغ طولها 22قدم، ويصل إلى 90قدم، ويمكنك أن تذهب أنت والعائلة، أو الأصدقاء في رحلة معها، وتستغرق تلك الرحلات ما يقرب من أربع ساعات، أما النزهة البحرية فتكون حوالي ساعتين في البحر.

ويمكنكم الإطلاع على كافة التفاصيل الخاصة بهذه الشركة عبر هذا الرابط.

و يمكنكم التواصل معهم هاتفياً من خلال رقم الهاتف 971044327233+.

ويتاح لكم التواصل معهم ومراسلاتهم على البريد الإلكتروني التالي: [email protected]

شركة أوشن أكتيف

توفر تأجير القوارب، وعمل رحلات صيد مميزة لمدة يوم أو أكثر، وهي لها فرع في دبي، الفجيرة، أبو ظبي، مسقط، وغيرهم.

ويمكن التواصل معهم عبر البريد الإلكتروني التالي: [email protected]

أمواج البحر

إحدى الشركات المتخصصة فيي رحلات الصيد، وتوفر لك أكثر من ميعاد تختار من بينهم ، ومن خلال موقعها مكنك التعرف على سعة كل يخت وعدد الأفراد المسموح بهم، والتعرف على الأسعار، وكافة التفاصيل ويمكنك زيارتها من خلال الرابط التالي.

فهذه الشكرة توفر لك معدات الصد، ونظام تحديد المواقع، وصناديق التبريد، بالإضافة غلى تزويد الأفراد بالمشروبات الغازية، والثلج، والأطعمة الطازجة.

ويمكنك التواصل معهم عبر أرقام الهاتف التالية 0097142563807+

00971509947789+

00971544948989+

موسم الصيد داخل دبي

يمكنك أن تصطاد على مدار السنة، ولكن أفضل الأوقات يكون بين شهر سبتمبر، وحتى نهاية مايو.

ترخيص الصيد داخل دبي

لابد أن تعرف أن الصيد فيي دبي، يكون من خلال ترخيص سواء كنت تصطاد كهواية، أو كمهنة، فغرامة الصيد دون ترخيص تبدأ من 500 درهم، وتصل إلى 1000درهم إماراتي.

ويمكنك الحصول على ترخيص الصيد، بواسطة الدخول على بوابة الحكومة الإلكترونية، أو بإمكانك الذهاب إلى مكتب إدارة البيئة، وزيارة القسم الخاص بحماية الموارد الطبيعية وذلك بمنطقة أبو هيل.

وهانك نوعين من التراخيص هم رخصة الصيد البحري الحرفي، ورخصة الصيد البحري الترفيهي.

ويمكنك معرفة مزيد من التفاصيل والمعلومات حول شروط الترخيص، والمستندات من خلال الإتصال بقسم البيئة عبر رقم الهاتف التالي:- 046066334