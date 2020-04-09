معمل الانتقالي لصناعة الكمامات بدارسعد يوزع أول دفعة المرافق الخدمية

دشنت القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بدارسعد بالعاصمة عدن، اليوم الاربعاء، توزيع أول دفعة من الكمامات التي تم تصنيعها في معمل القيادة المحلية بالمديرية.

وقامت قيادة الانتقالي بدار سعد، بتوزيع هذه الدفعة من الكمامات على بعض المرافق الخدمية بالمديرية، وخاصة تلك التي تتعامل مع المواطنين بشكلا مباشر.

وشمل التوزيع كوادر المركز الصحي ومكتب البريد ومقر السلطة المحلية في بالمديرية.

يشار الى ان قيادة المجلس الانتقالي شرعت في إنشاء هذا العمل التطوعي في ظل شحة وانعدام الكمامات الوقائية في السوق المحلية .

وقد لاقت هذه المبادرة استحسان الموظفين والمواطنين، الذين قدموا الشكر لقيادة المجلس في المديرية هذه اللفتة الإنسانية.