4 مايو

معمل الانتقالي لصناعة الكمامات بدارسعد يوزع أول دفعة المرافق الخدمية

10 أبريل، 2020
0

دشنت القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بدارسعد بالعاصمة عدن، اليوم الاربعاء، توزيع أول دفعة من الكمامات التي تم تصنيعها في معمل القيادة المحلية بالمديرية.

وقامت قيادة الانتقالي بدار سعد، بتوزيع هذه الدفعة من الكمامات على بعض المرافق الخدمية بالمديرية، وخاصة تلك التي تتعامل مع المواطنين بشكلا مباشر.

وشمل التوزيع كوادر المركز الصحي ومكتب البريد ومقر السلطة المحلية في بالمديرية.

يشار الى ان قيادة المجلس الانتقالي شرعت في إنشاء هذا العمل التطوعي في ظل شحة وانعدام الكمامات الوقائية في السوق المحلية .

وقد لاقت هذه المبادرة استحسان الموظفين والمواطنين، الذين قدموا الشكر لقيادة المجلس في المديرية هذه اللفتة الإنسانية.

مواضيع قد تهمك

الوسوم
أول الانتقالي الخدمية الكمامات المرافق بدارسعد دفعة لصناعة معمل يوزع

إقرا أيضا

Photo of مشبق : سلمنا ملف أضرار الامطار للمحافظة وننتظر تعويض المواطنين

مشبق : سلمنا ملف أضرار الامطار للمحافظة وننتظر تعويض المواطنين

10 أبريل، 2020
Photo of نتيجة تجارب استخدام دواء لـ «كورونا» الأسبوع المقبل

نتيجة تجارب استخدام دواء لـ «كورونا» الأسبوع المقبل

9 أبريل، 2020
Photo of بن عفيف يؤكد استعداد قوات حماية المنشآت للمشاركة في حملة الرش الضبابي بعدن

بن عفيف يؤكد استعداد قوات حماية المنشآت للمشاركة في حملة الرش الضبابي بعدن

9 أبريل، 2020
Photo of واشنطن ترحب بإعلان التحالف وقف إطلاق النار باليمن

واشنطن ترحب بإعلان التحالف وقف إطلاق النار باليمن

9 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق