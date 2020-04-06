معنى اسم آن وصفات حاملِه عبر موقع alahlam.net ؛ اسم Anne من الأسماء القديمة للغاية التي كانت مستخدمة في وقت سابق في الدول المختلفة من العالم وليس داخل وطننا العربي فقط إلا أن الاسم لم يُعد مستخدماً منذ فترة طويلة بعد أن تم الاعتماد على بعض الأسماء المستحدثة وتم إهمال الأسماء القديمة ومن بينها اسم آن الذي سوف نحاول تقديم المعلومات اللازمة عنه في الفقرات التالية من هذه المقالة.

معنى اسم آن هو البراءة.

اصل اسم آن

قبل أن نوضح معنى اسم آن يجب أن نشير في البداية إلى الأصل الذي ينتمي إليه هذا الاسم خاصة أن آن من الأسماء التي تم اختصارها من أحد الأسماء العلم الأخرى وهو “اسم حنة” الذي يعود إلى الأصل العبري، وبالتالي فإن أصل اسم آن هو العبري.

معنى اسم آن بالتفصيل

يحمل اسم Anne عدد من المعاني الجميلة التي تم ذكرها جميعاً في المعجم الذي يخص معاني الأسماء حيث وجدنا أن معنى اسم آن بالتفصيل هو البراءة والطهر والنقاء والصفاء.

معنى اسم آن في القرآن الكريم

على الرغم من أن اسم آن من الأسماء العبرية إلا أنه قد ورد ذكره في القرآن الكريم في قوله تعالى {هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ* يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ}، ومعنى اسم آن في القرآن الكريم يختلف عن المعاني السابق ذكرها وهو جهنم الشديدة الحر.

اسم آن مذكر أم مؤنث

على الرغم من أن اسم آن سهل الكتابة والنطق في اللغة العربية إلا أنه من الصعب التعرف على نوعيته خاصة أن الاسم لم يستخدم منذ فترة طويلة، ولذلك كان يجب أن يوضح موقعنا أن آن من أسماء البنات العبرية التي لا يمكن تسمية الذكور بها، والدليل على ذلك أن اسم آن كان اسم أم النبي صموئيل.

صفات حاملة اسم آن

تتحلى حاملة اسم آن بالعديد من الصفات الحميدة مثل الكرم والطيبة والحنية الكبيرة.

هي فتاة مهذبة وخجولة كما أنها مثقفة وذات عقل راجح.

قد يعيبها أنها من الشخصيات الانطوائية.

دلع اسم آن

نو. نانا. نونو. نونة. نوني.

اسم آن بالانجليزي

الأمر الملاحظ أن اسم Anne من الأسماء البسيطة التي يتم كتابتها بِسهولة في اللغة العربية، وكذلك في اللغة الإنجليزية حيث نجد أن اسم آن بالانجليزي يُكتب بطريقة واحدة فقط هي كالتالي:

اسم آن مسلم أم مسيحي

أشرنا في الفقرات السابقة إلى أن اسم آن قد تم أخذه من اسم علم آخر وهو حنة ذات الأصل العبري، وبناء على هذا الأصل يمكننا التعرف على إجابة السؤال المطروح في عنوان هذه الفقرة وهو “هل اسم آن مسلم أم مسيحي؟”، والذي يمكن الإجابة عليه بأن اسم آن من أسماء البنات المسيحية التي لا يمكن التسمية بها في الدين الإسلامي لِكونها محرمة شرعاً.

يسعدنا أن يشاركنا متابعونا من مختلف أنحاء الوطن العربي بالأسماء العلم المختلفة التي يرغبون في التعرف عليها من خلال موقعنا، وكل ما عليهم أن يقوموا بِكتابة الاسم الذي يرغبون في التعرف على معناه في أحد التعليقات وسوف نوضحه له مباشرةً.