معنى اسم أميمة حسب علم النفس عبر موقع alahlam.net ؛ اسم Omayma من أسماء البنات القديمة التي ظهرت في وقت سابق في بعض من الدول العربية إلا أنها لم تنتشر بِصورة كبيرة ولم تظل لِفترة طويلة مستخدمة، ويرجع ذلك إلى أن اسم أميمة قريب في طريقة نطقه وكتابته للعديد من أسماء البنات الأخرى وهو ما أثر بالسلب على انتشار هذا الاسم الجميل سواء كان في الماضي أو الحاضر لذلك سوف يحاول موقعنا توفير كافة معلومات معنى اسم أميمة حسب علم النفس في هذه المقالة.

معنى اسم أميمة هو الأم الصغيرة.

معنى اسم أميمة بالتفصيل

حتى نتعرف على معنى اسم أميمة بالتفصيل بحثنا خلال معاجم الأسماء واللغة العربية باعتباره من أسماء البنات العربية القديمة، والتي من خلالها وجدنا أن اسم Umayma يعني الأم الصغيرة أو الوالدة الصغيرة السن أو الحجارة تشدخ بها الرؤوس، وأوضحت معاجم اللغة أن اسم أميمة أصله أميهة لأن كلمة الأم أصلها في اللغة العربية أمهة إلا أن العامة قد جعلوها أم.

اسم أميمة في القرآن الكريم

من المعلومات الشائعة عن اسم أميمة أنه من أسماء البنات الوارد ذكرها في القرآن الكريم، وعندما قمنا بالرجوع إلى المصحف الشريف وبحثنا من خلاله لم نجد أن اسم أميمة قد ورد في أي موضع في القرآن الكريم، وعلى الرغم من ذلك فإن هذا لا ينفي أن أميمة من أسماء البنات التي تتمتع بالطابع الديني كما سوف نوضح في الفقرات التالية.

صفات اسم أميمة حسب علم النفس

من مميزات اسم أميمة أنها من الشخصيات المثابرة والحمولة للغاية مما يجعلها شخصية مسؤولة ويمكن الاعتماد عليها.

هي فتاة تحب الحياة العملية التي تشعر فيها بِنفسها ومن خلالها يمكن تحقيق ذاتها وتكوين شخصيتها المستقلة عن الآخرين.

أكثر عيوب اسم أميمة أنها تقليدية للغاية كما أنها لا تسعى إلى تطوير حياتها.

دلع اسم أميمة

ميما. ميمو. ميمي. اما. امي. امو. ميا. ميو. يويو. يويا.

اسم أميمة بالانجليزي

نتيجة لأن اسم Omayma ليس من أسماء البنات الشائعة الاستخدام سواء في الأعوام السابقة أو الحالية مثلما سبق وأن ذكرنا فإن البعض قد ينتابه الحيرة عندما يرغب في كتابة الاسم في اللغة الإنجليزية، وهو ما جعل موقعنا يخصص هذه الفقرة من أجل توضيح طريقتي كتابة اسم أميمة بالانجليزي كما يلي:

حكم تسمية أميمة في الإسلام

من المعلومات التي يجعلها الكثير من العرب عن اسم أميمة أنه أحد أسماء البنات المسلمة بسبب أن كثير من الصحابيات قد عرفن بهذا الاسم مثل السيدة “أميمة بنت صبيح” أم أبي هريرة، وبناء عليه فإن حكم تسمية أميمة في الإسلامي هو أن الاسم لا يقتصر على كونه أحد الأسماء الجائزة شرعاً بل أنه من الأسماء المستحب التسمية بها للغاية في ديننا الإسلامي.

هل كانت المعلومات المقدمة سلفاً في هذه المقالة عن معنى اسم أميمة حسب علم النفس ذا فائدة لكم و مكنتكم من التعرف على الاسم بالتفصيل أم لديكم أي سؤال آخر عن الاسم ولك تجدوا له إجابة من خلال الفقرات السابقة ؟