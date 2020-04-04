معنى اسم امهال وصفات حاملة الاسم عبر موقع alahlam.net ؛ قد يتعرف البعض على كلمة إمهال كونها أحد الكلمات المستخدمة في اللغة العربية والتي يتم تداولها أثناء الحديث بين العرب جميعاً، ولكن عندما يتم السؤال عن Emhal الذي يتم استخدامه كَاسم علم لن يكون الكثير منا على دراية بهذا الاسم مما جعل موقعنا يحرص على تقديم المعلومات اللازمة عن معنى اسم إمهال وصفات حاملِه في هذا التقرير.

معنى اسم امهال هو طلب التريث.

معنى اسم إمهال بالتفصيل

يمكننا التعرف على معنى اسم إمهال بالتفصيل من خلال معجم الأسماء بالإضافة إلى قواميس اللغة العربية خاصة أن الاسم ينتمي إلى الأصل العربي، ومن خلال هذه المعاجم وجدنا أن المعنى الخاص باسم Emhal هو طلب التريث وعدم الاستعجال وعدم التسرع.

معنى اسم إمهال في القرآن

من المميزات المتواجدة في اسم إمهال هو أن الفعل الخاص بهذا الاسم قد ورد ذكره في القرآن الكريم في قوله تعالى ﴿فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْداً﴾ [الطارق:17]، ومعنى اسم إمهال في القرآن الكريم هنا لا يختلف عن المعاني السابق ذكرها، ولكن المقصود أن الصبر على الكافرين وظلمهم وعدم الاستعجال على عقابهم حتى يحكم الله بينهم.

صفات حاملة اسم إمهال

حاملة اسم إمهال فتاة رزينة وعاقلة.

يحب من حولها أخذ رأيها في أمور حياتهم المختلفة بسبب عقلها الراجح وآرائها الصائبة.

تتميز بِطيبة قلبها وشخصيتها المهذبة وأخلاقها الرفيعة كما أنه تتمتع بأسلوب لبق تجعل الجميع يحب الاستماع إلى حديثها.

دلع اسم إمهال

لومي. لوما. لومتي. إيمي. إيمو. إيما. لولو. لولي. لولا. لوليتا.

اسم إمهال بالانجليزي

قبل أن نقوم بِتوضيح طريقة كتابة اسم إمهال بالانجليزي يجب أن نوضح الطريقة الصحيحة لِنطق هذا الاسم في اللغة العربية خاصة أن بعض العامة ينطقونه بِطريقة خاطئة “أمهال”، ولكنه ينطق ويكتب “إمهال”، وبناء عليه فإن طريقة كتابة اسم Emhal في الإنجليزية هي:

حكم تسمية إمهال في الإسلام

على الرغم من أن اسم إمهال ليس من الأسماء الرائجة داخل الوطن العربي إلا أنه في حالة رغب أي من الأبوين في تسمية ابنته بهذا الاسم فإنه لا يوجد حرج عليهما خاصة أن اسم إمهال لا يحمل أي معنى مسيء أو متعارض للدين الإسلامي بما يجعله من أسماء البنات الجائزة شرعاً.

بعد أن تعرفتم على معنى اسم إمهال وصفات حاملِه؛ هل يمكن أن تختارون هذا الاسم لِيكون اسم طفلتكم التالية أم لديكم رأي آخر يخص اسم إمهال ؟