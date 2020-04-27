معنى اسم تارا وصفات شخصيتها Tara ، يفضل الأمهات والآباء إختيار أسماء جديدة وغير تقليدية لمولودهم وخاصة إذا كانت أنثى قد يرغبون فى إقتناء أسماء مميزة تميز أميرتهم الصغيرة عن غيرها ، وجديرا بالذكر أن هناك عدد من أسماء الفتيات التى إنتشرت مؤخرا فى تلك الفترة ومن ضمنها إسم تارا .

معنى اسم تارا

Tara هو إسم علم مؤنث ينحدر إلى أصل غير عربى وهو يعتبر واحدا من أجمل أسماء البنات التى تحمل معنى مميز وراقى.

وقد يندرج معنى إسم تارا فى قاموس اللغة التركية أنه الزهرة الجميلة المتفتحة وقد يعنى فى اللغة الكردية طرحة العروس أو الزينة التى تضعها العروس على رأسها .

بالإضافة إلى الكثير من المعانى والتى منها النجمة أو المبهجة والمشعة وهى عند البوذيون أنثى بوذا والمعروف بقلب أم التحرر وهى مثال للنجاح والإنجاز فى العمل.

كما يقال البعض أن إسم تارا هو يطلق على المقر الخاص فى مدينة أيرلندا للملوك.

اسم تارا مذكر ام مؤنث

إسم تارا يصنف من الأسماء العلم المؤنثة التى تخص الإناث ولا يمكن أن تطلق على الذكور إطلاقا.

كتابة اسم تارا باللغة الانجليزية

يعد تارا من الأسماء السهلة سواء فى نطقها أو فى كتابتها حيث يحتوى على عدة أحرف واضحة وصريحة وطريقة كتابته بالانجليزى كالتالى :

دلع اسم تارا

توتى

يورى

توتو

توتة

ترتورة

رارا

ريرى

صفات حاملة اسم تارا

من تحمل إسم تارا فهى تمتاز بالعديد من الصفات الجميلة والرائعة وفيما يلى سوف نتعرف علي أبرزها.

تتسم Tara بشخصية جميلة وطيبة ولطيفة وهذا ما يجعلها جذابة وملفتة للآخرين دائما.

بشخصية جميلة وطيبة ولطيفة وهذا ما يجعلها جذابة وملفتة للآخرين دائما. كما أنها تتميز بعقل فطين وراجح تستطيع من خلاله تمييز جميع أمورها وحل مشكلاتها.

هى فتاة شديدة الذكاء مما يجعلها متفوقة فى دراستها دائما.

تحب عملها كثيرا وتنجح به ومن الممكن أن تصل إلى مكانة مرموقة به فمثلا نجدها فنانة مشهورة.

وهى إنسانة مسؤلة يعتمد عليها فى العديد من الأمور وتنجح بها.

تارا تحب فعل الخير دائما ولديها قلب حنون.

تحب عائلتها كثيرا وتعتنى بوالديها دائما.

من أبرز هوايتها هى قراءة الكتب والمجلات.

حكم تسمية تارا فى الاسلام

يحمل تارا الكثير من المعانى بعضها محببة فى الإسلام والبعض الآخر مسيئة له كما أنه يرجع إلى أصل غير عربى لذلك لا يفضل التسمية به فى الدين الإسلامى ولكن من الجائز أن يطلق على البنات المسلمات.

مشاهير يحملون اسم تارا

تارا عماد : هى فنانة مصرية مشهورة وعارضة أزياء بدأت مجالها الفنى فى الإعلانات وبعدها شاركت فى الكثير من الأعمال الفنية مثل مسلسل صاحب السعادة والجامعة وآخر أعمالها نحب تانى ليه فى رمضان 2020.

وبعد أن تعرفتوا على معنى اسم تارا وصفات حاملته ننتظر رأيكم به عبر التعليقات التى فى الأسفل.