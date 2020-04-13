معنى اسم جميلة بالتفصيل Gamila عبر موقع الأحلام ، يرغب الأمهات والآباء فى تسمية أبنائهم بأسماء عصرية وفى ذات الوقت تحمل معانى لطيفة ورائعة وخاصة فى تسمية الفتيات ، حيث يحرصون على إختيار إسم ذو معنى لطيف ومستحب ويعتبر جميلة واحدا من أكثر أسماء الإناث إنتشارا فى العالم العربى .

معنى اسم جميلة

Gamila هو إسم علم مؤنث يرجع إلى أصل عربى وهو يعد من الأسماء الحسنة والمحببة والقريبة من القلوب.

وقد يندرج معنى إسم جميلة فى قاموس معانى الأسماء العربية هو الفتاة الحسنة المظهر وقد كانوا يحرصون قديما على تسميته لبناتهم إعتقادا أنه سيمنحها جمالا ويسرع إليها الخطاب .

أما البعض الآخر كان يستخدمه فى التدليع فيقولون جيمى أو جملو ، فيما تم توضيح معناه فى اللغة العربية أن صفة مشبهه تدل على صفة محببة فى الإناث وهى الحسن والبهاء.

اسم جميلة مذكر ام مؤنث

إسم جميلة هو ينتمى إلى قائمة الأسماء الإناث والذى يجوز إطلاقه على الفتيات دون الذكور ولكن مذكر هذا الإسم هو جميل الذى يطلق على الأولاد.

كتابة اسم جميلة باللغة الانجليزية

يتم كتابة إسم جميلة فى اللغة الإنجليزية بكل سهولة ويسر وطريقة كتابته كالتالى :

دلع اسم جميلة

جوجو

أوجا

جيمى

ميما

جمولة

لالا

جما

صفات حاملة اسم جميلة

تمتاز الفتاة التى يطلق عليها إسم جميلة بالعديد من المميزات الرائعة وفيما يلى سوف نتعرف عليها.

تتسم Gamila بشخصية قوية فهى جريئة وواثقة فى نفسها كثيرا حيث أن إسمها يزيدها ثقة أيضا.

بشخصية قوية فهى جريئة وواثقة فى نفسها كثيرا حيث أن إسمها يزيدها ثقة أيضا. كما أنها تتميز بالجمال الداخلى فهى تحمل أخلاق حسنة وذات قلب أبيض ونقى يحب جميع من حوله.

تتعامل مع الآخرين بكل لطافة وحب وهذا ما يجعلها محبوبة من الناس ويزيد من مكانتها بينهم.

ترغب جميلة فى زيارة الأماكن الطبيعية الساحرة وتبقى فيها وقتا طويلا وتشاهد الجمال بأعينها.

بالإضافة إلى أنها متفوقة فى دراستها وعملها أيضا ولديها العديد من الطموح والأهداف.

كما تتمتع بعقل راجح قادر على حل المشاكل التى تواجهه.

وهى تعشق الموضة والأزياء.

حكم تسمية جميلة فى الاسلام

جميلة من الأسماء التى تدل على معانى محببة فى الإسلام وليس بها أى مانع فى تسميتها فهو لا يسئ لصاحبته أو يخالف الشريعة الإسلامية ، ولذلك أجازوا علماء الدين التسمية به ولا يوجد به أى حرج فى تسمية الفتيات المسلمات به.

مشاهير يحملون اسم جميلة

جميلة بوحريد : هى تعتبر واحدة من أشهر المناضلين فى العالم وقد ولدت فى عام 1935 فى الجزائر وشاركت فى الثورة الجزائرية ضد الإستعمار الفرنسى.

وبعد أن تعرفتوا على معنى إسم جميلة وصفات حاملته ننتظر رأيكم به عبر التعليقات التى فى الأسفل.