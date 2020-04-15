معنى اسم حبيبة وصفات حاملته Habeba عبر موقع الأحلام ، من المتعارف أن إسم حبيبة يعتبر من أجمل أسماء البنات المنتشرة فى وطننا العربى وبكثرة لما يحمله من معانى مميزة وسهولة نطقه ووضوح أحرفه ، وقد ترغب بعض الأمهات فى إختيار إسم أنيق لمولودتها الصغيرة يليق بها ويميزها عن غيرها من باقى الفتيات .

معنى اسم حبيبة

Habeba هو إسم علم مؤنث مفرد ويرجع إلى أصل عربى وقد يعتبر من الأسماء العربية القديمة الذى كانوا يستخدموها العرب قديما ومازالت متواجدة حتى الآن.

حيث يتم توضيح معنى إسم حبيبة فى قاموس معانى الأسماء العربية أنه صفة تشير إلى أن الفتاة محبوبة من الآخرين ، وهو من الأسماء التى تحث على الطيبة والحب وقد سمى به الكثير من الصحابيات قديما.

اسم حبيبة مؤنث ام مذكر

ينتمى إسم حبيبة إلى قائمة الأسماء المؤنثة التى يجوز إطلاقها على البنات فقط ولا يمكن إطلاقها على الذكور أبدا.

كتابة اسم حبيبة بالانجليزية

يتم كتابة حبيبة فى اللغة الإنجليزية بكل سهولة ووضوح كما يكتب فى العربية أيضا وطريقة كتابته كالتالى :

دلع اسم حبيبة

ترغب كل أم فى تدليع طفلتها الصغيرة بأرقى أسماء الدلع وفيما يلى سنتعرف على دلع حبيبة :

بيبا

بوبا

حوبا

حبوبة

يويو

بيبو

حب

صفات حاملة اسم حبيبة

تتصف الفتاة التى تسمى بإسم حبيبة بالعديد من الصفات الرائعة والمميزة وسنقدمها لكم حاليا.

تتميز Habeba بشخصية طيبة وصادقة وحنونة على الآخرين ، ولكن على الرغم من ذلك إلا أنها فى بعض الأحيان تتصف بالعند والكبرياء.

بشخصية طيبة وصادقة وحنونة على الآخرين ، ولكن على الرغم من ذلك إلا أنها فى بعض الأحيان تتصف بالعند والكبرياء. هى فتاة تحب عائلتها كثيرا وتحنو عليهم.

هى إنسانة تكن المحبة لجميع المخلوقات على وجه الأرض فهى تتعامل بالعاطفة دائما.

كما أنها رومانسية جدا ولا تعطى حبها إلا لمن يملك قلبها.

تتحمل المسؤلية بدرجة كبيرة ويمكن الإعتماد عليها فى أى شئ.

من الشخصيات المسيطرة التى تتمسك بآرائها ولا تغيرها.

من أبرز هوايتها هى القراءة والتطلع إلى كل ما هو جديد فى عالم العلم والمعرفة.

تحب التعرف على أصدقاء جداد وترغب فى التعرف على شخصياتهم.

حكم تسمية حبيبة فى الاسلام

ليس هناك أى مانع من تسمية اسم حبيبة فى الدين الإسلامى فهو يحمل معانى محببة ولا تخالف الشريعة الإسلامية وغير مهينة لصاحبته أيضا ، كما أنه على إسم حبيبة بنت خارجة بن زيد الخزرجية وهى زوجة سيدنا أبو بكر الصديق لذا يجوز التسمية به.

مشاهير يحملون اسم حبيبة

حبيبة محمد سعيد سالم : هى فنانة مصرية شاركت فى بعض الأعمال الفنية فى بداية عام 1996 كما شاركت فى بعض الأفلام والتى منها بهلول فى إسطنبول.

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