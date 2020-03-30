معنى اسم حسين وصفات حامل الاسم نقدمه لكم مكتوب وكامل عبر موقع alahlam.net، مع تواجد العديد من الأسماء المحرمة نهائيا، والغير بالنسبة للكثير من الناس، اتجه المعظم منهم في الوقت الحالي إلى تسمية أولادهم بأسماء قديمة ومعروفة مثل اسم Hussein، وسوف نقدم لكم في المقالة التالية كافة التفاصيل والمعلومات الخاصة به.

معنى اسم حسين هو الجبل العالي.

معنى اسم حسين

يعتبر اسم حسين واحدا من الأسماء العربية التي يمكن إطلاقها على الذكور، ومعنى اسم حسين كما ورد في معجم معاني الأسماء هو تصغير اسم حسن، والمقصود به الجبل العالي أو الجميل الخلق أو البهي أو النضر أو البهي المشرق أو الكثيب العالي.

صفات اسم حسين

حامل اسم Hossein هو شخص طيب القلب.

يحافظ دائما على أركان الإسلام الخمسة.

يحب الاستقرار، والزواج مبكرا، وإنجاب الأطفال.

متفوق في كافة المراحل الدراسية التي يمر بها، ومعروف عنه ذكائه الخارق.

اسم حسين في الإنجليزية

نقدم لكم في السطور التالية طرق كتابة اسم Hussein في اللغة الإنجليزية:

دلع اسم حسين

رغبة منا في تسهيل عملية إيجاد دلع حسين على الآباء والأمهات، نستعرض معكم في تلك الفقرة دلع اسم حسين، ونتمنى أن ينال إعجابكم:

حسونة. سونة. سونسون. نوسة. سونا. سوني. سنسونتي. حسونتي. ساسو. نونو. نانو. حوس حوس. حسحوستي.

أسماء قريبة من اسم حسين

هناك بعض الأسماء القريبة من اسم حسين سواء من حيث تواجد بعض المعاني المشتركة بينهم، نترككم مع بعض هذه الأسماء:

حسن.

حسنين.

حسونة.

حسون.

حسينة.

حكم تسمية اسم حسين

اسم حسين مشتق من اسم الحسين، وهو اسم ابن سيدنا على بن أبي طالب، وحفيد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وبالتالي، فإنه من الأسماء المحبوبة في الإسلام، والتي يجوز التسمية بها دون الرجوع إلى المعنى المقصود منه أو إلى رأي رجال الدين.

مشاهير يحملون اسم حسين

يوجد العديد من المشاهير العرب الذين يحملون اسم حسين على مستوى الشرق الأوسط مثل لاعب نادي الأهلي السابق حسين السيد أو الممثل القدير حسين فهمي أو لاعب الفريق الأحمر حسين الشحات أو رجل الأعمال المصري حسين سالم.

هل قدمنا لكم المعلومات المطلوبة عن اسم حسين؟، أم يوجد لديكم أي استفسار آخر لم نقوم بتوضيحه في تلك المقالة؟.