معنى اسم حكم وصفات حامل الاسم نقدمه لكم مكتوب وكامل عبر موقع alahlam.net، تعتبر عملية اختيار اسم المولود الجديد من أصعب الأمور التي تمر على الأزواج في الوقت الحالي نظرا لانتشار العديد من الأسماء، ولذلك، حرصنا في موقعنا هذا على توضيح معاني الأسماء المختلفة مثل اسم Hakam، نترككم مع كافة التفاصيل الخاصة به.

معنى اسم حكم هو الشخص الذي يحكم بين الأشياء.

معنى اسم حكم

يعتبر اسم حكم واحدا من الأسماء العربية المذكرة الغير متواجدة في وطننا العربي بصورة كبيرة، ويرجع السبب الرئيسي في ذلك هو عدم معرفة الناس بمعناه الصحيح.

ومعنى اسم حكم كما ورد في معجم معاني الأسماء هو الشخص الذي يحكم بين الأشياء أو الذي يحكم الأمور أو الحاكم أو المسن أو الحكيم أو القاضي أو مدير المباراة.

اسم حكم في القرآن الكريم

اسم حكم من الأسماء التي وردت في القرآن الكريم بصورة مباشرة في أكثر من موضع، ولكن معظمهم في صورة المعرفة مثل قول الله سبحانه وتعالى في الآية رقم 35 من سورة النساء “وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِهَا”.

صفات اسم حكم

حامل اسم Hakam هو شخص طيب القلب.

عطوف وحنون على جميع المتواجدين حوله.

بار بوالديه، وزوج مثالي، وأب عظيم وصديق لأولاده.

يحب مساعدة الفقراء والمساكين والمحتاجين.

اسم حكم في الإنجليزية

توجد طريقة واحدة فقط بالنسبة لكتابة اسم Hakam في اللغة الإنجليزية حسب طريقة النطق الخاص به في اللغة الإنجليزية، هي:

دلع اسم حكم

كما تعودنا معكم سابقا على تقديم دلع لمختلف الأسماء، نستعرض معكم في الفقرة التالية دلع اسم حكم، ونتمنى أن ينال إعجابكم:

كيمو. كوكو. كيكو. كوكي. ميمو. حوحو. حيحو. حاحا. حيكو. حاكو. كاكو.

حكم تسمية اسم حكم

أشار العلماء المسلمون إلى أن اسم حكم من الأسماء الجميلة والقيمة، والتي لا تحمل أية صفة مسيئة للإسلام مثل الشرك بالله، وبالتالي، فإنه يجوز التسمية به، ولكن بشرط أن يأتي في صورة النكرة لأن في حالة تعريفه بحرفي الألف واللام يصبح الحكم، وهو اسم من أسماء الله الحسنى.

هل قدمنا لكم كافة المعلومات والتفاصيل الخاصة باسم حكم؟، أم يوجد لديكم أي استفسار آخر لم نقوم بتوضيحه نهائيا في تلك المقالة؟.