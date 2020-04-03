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معنى اسم حكيم وصفات حامل الاسم

3 أبريل، 2020
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معنى اسم حكيم وصفات حامل الاسم

معنى اسم حكيم وصفات حامل الاسم نقدمه لكم مكتوب وكامل عبر موقع alahlam.net، رغبة منا في تسهيل عملية اختيار اسم المولود الجديد على الآباء والأمهات، حرصنا من خلال موقعنا هذا على توضيح معاني الأسماء المختلفة مثل اسم Hakim، وسوف ننشر لكم اليوم، ومن خلال هذه المقالة كافة التفاصيل والمعلومات المتعلقة به.

معنى اسم حكيم هو صاحب الحكمة.

معنى اسم حكيم

اسم حكيم من الأسماء العربية القديمة، والتي يمكن إطلاقها على الذكور، ولكنه لم يعد متداول بين الناس بكثرة في الوقت الحالي.

ومعنى اسم حكيم حسب ما جاء في معجم معاني الأسماء هو صاحب الحكمة أو العالم أو الطبيب أو الحاكم أو المتقن الماهر أو القاضي، ويقال الذكر الحكيم أي القرآن الكريم.

اسم حكيم في القرآن الكريم

اسم حكيم من الأسماء التي وردت في القرآن الكريم بصورة مباشرة في العديد من المواضع المختلفة مثل الآية رقم 209 من سورة البقرة، والتي يقول فيها الله عز وجل “فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ”.

صفات اسم حكيم

  • حامل اسم Hakim هو شخص يتمتع بقوة جسمانية وعقلانية كبيرة.
  • يتمكن من إقناع الجميع برأيه، وينجح في نهاية أي حوار يخوضه.
  • قوي وشجاع، ولا يخشى أحد.
  • يقف بجانب المظلومين ويدافع عنهم وعن حقوقهم.

اسم حكيم في الإنجليزية

توجد طريقة واحدة فقط بالنسبة لكتابة اسم Hakim في اللغة الإنجليزية حسب طريقة النطق الخاصة به في اللغة العربية، هي:

دلع اسم حكيم

عادة ما تحاول الأمهات في إيجاد دلع لمختلف الأسماء قبل أن تستقر بشكل نهائي على اسم المولود القادم لديهم، ولذلك، حرصنا في تلك الفقرة على عرض دلع اسم حكيم:

  1. كيمو.
  2. كوكو.
  3. كوكي.
  4. كيكو.
  5. ليكو.
  6. ليمو.
  7. حوحو.
  8. حيحو.
  9. حاحا.
  10. ميكو.

حكم تسمية اسم حكيم

اسم حكيم من الأسماء الجميلة والرقيقة، والتي تحتوي على العديد من المعاني القيمة والمحبوبة في الدين الإسلامي، ولذلك، رأي العلماء المسلمين أنه لا يوجد أي مانع في التسمية به، وبالتالي فإنه جائز شرعا، ولكن بشرط أن يكون في صورة النكرة لأن في حالة تعريفه بحرفي الألف واللام يصبح الحكيم، وهو اسم من أسماء الله الحسنى.

شاركونا بأي اسم ترغبون في التعرف على المعنى الخاص به في تعليق اسفل الشاشة، ونذكركم بأننا جاهزون للرد على كل التعليقات في جميع الأوقات على مدار اليوم الواحد.

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