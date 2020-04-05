معنى اسم حليم وصفات حامل الاسم نقدمه لكم مكتوب وكامل عبر موقع alahlam.net، بالرغم من أن اسم Haleem يعد واحدا من أقدم وأشهر الأسماء العربية المتواجدة منذ آلاف السنوات، إلا أن الكثير منا لا يعرف العديد من المعلومات الخاصة به، ولذلك، حرصنا في المقالة التالية على توضيح كافة التفاصيل المتعلقة به.

معنى اسم حليم هو العاقل.

معنى اسم حليم

يبحث الكثير من مختلف أنحاء الدول العربية عن معنى اسم حليم، وخاصة أنه أختفى بصورة كبيرة على مدار السنوات القليلة الماضية.

ومعنى اسم حليم حسب ما ورد في معجم معاني الأسماء وفي المعاجم العربية هو العاقل أو الرزين أو المتأني أو الصبور أو الذي يمسك نفسه عند الغضب أو الهادئ أو البدين، والحليم اسم من أسماء الله الحسنى.

اسم حليم في القرآن الكريم

اسم حليم من أسماء الله الحسنى، والتي ورد ذكرها في القرآن الكريم في العديد من المواضع المختلفة مثل الآية رقم 263 من سورة البقرة، والتي يقول فيها الله عز وجل “قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ”.

صفات اسم حليم

حامل اسم Haleem هو شخص يتمتع برزانة وحكمة في الحديث والكلام.

يحترم الكبير والصغير، ويقبل النصيحة من قبل الجميع.

يحافظ على العادات والتقاليد السائدة في مجتمعه.

يمكن الإعتماد عليه بسهولة في مختلف الأمور دون قلق أو خوف.

اسم حليم في الإنجليزية

يعد اسم Haleem من أسهل وأبسط الأسماء التي يمكن كتابتها في اللغة الإنجليزية، حيث توجد طريقة واحدة فقط لكتابته حسب طريقة النطق الخاصة به في اللغة العربية، هي:

دلع اسم حليم

كما تعودنا معكم سابقا على تقديم دلع لمختلف الأسماء، نستعرض معكم في الفقرة التالية دلع اسم حليم، ونتمنى أن ينال إعجابكم:

ليمو. لامو. ميمو. حيلو. حاحا. حيمو. حمو. ميلو. حولم. لوما. ليحو.

حكم تسمية اسم حليم

أكد العلماء المسلمون على أن اسم حليم من الأسماء الجميلة والرقيقة، والتي تحمل العديد من الصفات المحبوبة في الإسلام، وبالتالي فإنه يجوز التسمية به، ولكن مع مراعاة بعض الشروط أن يأتي في صيغة النكرة لأنه في حالة تعريفه بحرفي الألف واللام يصبح الحليم، وهو اسم من أسماء الله الحسنى أو يكون عبد الحليم.

هل من الممكن أن يكون حليم اسم المولود القادم لديكم في عام 2020؟، أم لا؟، ولماذا؟، شاركونا بآرائكم المختلفة في تعليقات اسفل الشاشة.