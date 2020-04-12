معنى اسم حنون وصفات حامل الاسم نقدمه لكم مكتوب وكامل عبر موقع alahlam.net، تحاول العديد من الأمهات في جعل طفلها مميز بين الناس سواء من حيث طريقة التعليم أو الملابس، وكذلك عند اختيار اسم له، ولذلك، حرصنا في موقعنا هذا على توضيح معاني بعضا منهم مثل اسم Hanoun، نترككم مع كافة التفاصيل والمعلومات الخاصة به.

معنى اسم حنون هو كثير العطف.

معنى اسم حنون

يعتبر اسم حنون واحدا من أغرب الأسماء العربية المذكرة، فالبرغم من احتوائه على العديد من المعاني الجميلة والقيمة والرقيقة، إلا أنه غير متواجد في وطننا العربي بصورة كبيرة.

ومعنى اسم حنون حسب ما جاء في معجم معاني الأسماء هو كثير العطف والرأفة أو المواسي أو الذي يصدر صوت خفيف عن طرب أو حزن أو الريح ذات الصوت.

صفات اسم حنون

حامل اسم Hanoun هو شخص طيب القلب و هادئ الطباع.

يحب مساعدة الجميع دون انتظار أي مقابل منهم.

رومانسي بطبعه، ويحب قضاء معظم أوقاته في الذهاب إلى الأماكن الهادئة.

يميل إلى العزلة في الكثير من الأحيان، لذلك لا نجد له الكثير من الأصدقاء.

اسم حنون في الإنجليزية

يعد اسم Hanoun من أسهل وأبسط الأسماء التي يمكن كتابتها في اللغة الإنجليزية، حيث توجد طريقة واحدة فقط لكتابته، هي:

دلع اسم حنون

تعتبر عملية إيجاد دلع للمولود الجديد من أصعب الأمور التي تمر على الأمهات، ولذلك، حرصنا في الفقرة التالية على عرض دلع اسم حنون، ونتمنى أن ينال إعجابكم:

نونو. نينو. نانو. حينو. حانو. حوحو. حاحا. حيحو. نوحا.

حكم تسمية اسم حنون

يتساءل الكثير من الناس حول رأي الدين الإسلامي من إطلاق اسم حنون على الأطفال المسلمين، وخاصة أنه غير معروف، فضلا عن تواجد العديد من الأسماء المحرمة نهائيا والغير معروفة بالنسبة للكثير من الناس.

وبناءا على ذلك، قمنا بالرجوع إلى رأي العلماء المسلمون في هذا الأمر، بالإضافة إلى المعنى المقصود منه، والذي ورد في مختلف المعاجم العربية، ووجدنا أنه يحتوي على العديد من المعاني والصفات المحبوبة في الإسلام، وبالتالي، فإنه يجوز التسمية به دون قلق أو خوف أو حرج.

هل من الممكن أن يكون اسم حنون ضمن اختياراتكم لأحد أطفالكم الجدد؟، أم لا؟، ولماذا؟، شاركونا بآرائكم المختلفة في تعليقات اسفل الشاشة.