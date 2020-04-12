معنى اسم حنيف وصفات حامل الاسم نقدمه لكم مكتوب وكامل عبر موقع alahlam.net، مع انتشار العديد من الأسماء الغير معروفة والمتداولة بين الكثير من الناس، اتجه المعظم منهم في الوقت الحالي إلى تسمية أولادهم بأسماء قديمة ومعروفة مثل اسم Haneef، وسوف ننشر لكم في المقالة التالية كافة التفاصيل والمعلومات المتعلقة به.

معنى اسم حنيف هو المستقيم الذي لا عوج فيه.

معنى اسم حنيف

اسم حنيف من الأسماء العربية التي يمكن إطلاقها على الذكور، ومعنى اسم حنيف حسب ما جاء في معجم معاني الأسماء هو المستقيم الذي لا عوج فيه أو مائل من الشر إلى الخير أو الصادق في إسلامه أو الناسك أو الموحد في دينه أو المستقيم الذي يميل إلى الخير أو الذي يؤمن بدين إبراهيم عليه السلام.

اسم حنيف في القرآن الكريم

كلمة حنيف من الكلمات التي وردت في القرآن الكريم بصورة مباشرة في العديد من المواضع المختلفة مثل قول الله سبحانه وتعالى في الآية رقم 67 من سورة آل عمران “مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَٰكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا”.

صفات اسم حنيف

حامل اسم Haneef هو شخص يتمتع بحكمة شديدة.

لديه قدرة خاصة في التصرف في كافة المواقف.

يمكن الإعتماد عليه دون قلق أو خوف.

يمارس الرياضة بشكل دائم للحفاظ على لياقته البدنية.

اسم حنيف في الإنجليزية

يتم كتابة اسم Haneef في اللغة الإنجليزية حسب طريقة النطق الخاصة به في اللغة العربية، إليكم تلك الطريقة:

دلع اسم حنيف

عادة ما تحاول الأمهات في إيجاد دلع لمختلف الأسماء قبل أن تستقر بشكل نهائي على اسم المولود القادم لديهم، وفي تلك الفقرة نستعرض معكم دلع اسم حنيف:

نيفو. نافو. نوفو. حوحو. حيحو. حاحا. نف نف. فيفو. فافو. فوفة.

حكم تسمية اسم حنيف

وضع العلماء المسلمون عدد من الشروط التي يجب توافرها عند اختيار اسم المولود القادم، من بينهم أن يكون الاسم من أصل عربي، ولا يحتوي على أية صفة مسيئة للإسلام مثل الشرك بالله.

وبتطبيق الشروط السابقة على اسم حنيف، بالإضافة إلى المعنى المقصود منه الذي ورد في معجم معاني الأسماء، نجده يحتوي على العديد من الصفات التي يدعو إليها الدين الإسلامي، وبالتالي، فإنه يجوز التسمية به دون قلق أو خوف.

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