معنى اسم خديجة وصفات شخصيتها Khadega عبر موقع الأحلام ، نجد الكثير من الآباء والأمهات الذين يرغبون فى تسمية أطفالهم بأسماء تقليدية وشائعة وخاصة إذا كان المولود بنتا ، وجديرا بالذكر أن إسم خديجة يعتبر واحدا من أرقى الأسماء القديمة التى شاع التسمية بها لما يحمله من معانى رائعة ومميزة .

معنى اسم خديجة

Khadega هو إسم علم مؤنث ينحدر إلى أصول عربية قديمة والذى يعد من أجمل وأفضل أسماء البنات فى الوطن العربى.

وقد يندرج معنى إسم خديجة فى قاموس معانى الأسماء العربية أنه المولود الذى يولد قبل ميعاد ولادته أو بالتحديد قبل أن تكتمل فترة الحمل ويصبح على قيد الحياة فيسمى بخديجا أو خديجة.

ومن أبرز الأسماء العربية التى لها صلة بإسم خديجة هو خدوج وخديج.

اسم خديجة مذكر ام مؤنث

يصنف إسم خديجة من قائمة الأسماء العلم المؤنثة حيث يحتوى فى نهايته على التاء المربوطة ولذلك يطلق على الإناث دون الذكور.

كتابة اسم خديجة باللغة الانجليزية

يظن البعض أنه من الصعب كتابة خديجة فى اللغة الإنجليزية ولكنه بكل سهولة ويسر وذلك نظرا لوضوح أحرفه وطريقته كالتالى :

دلع اسم خديجة

ديجا

دودو

دودى

جيجى

جوجو

خوخة

جودة

ديجو

صفات حاملة اسم خديجة

تتمتاز الفتاة التى يطلق عليها إسم خديجة بالكثير من الصفات الحسنة والطيبة والتى سنتعرف عليها معا.

تتمتع Khadega بشخصية قوية وعفوية تحب المرح والهزار ولا تعرف للملل طريق.

بشخصية قوية وعفوية تحب المرح والهزار ولا تعرف للملل طريق. كما أنها تحمل قلب أبيض وصافى يحب جميع من حوله ولا تجرح أى أحد ، فهى تتعامل مع الآخرين بكل حب وإحترام ولذلك محبوبة منهم كثيرا.

هى فتاة مجتهدة جدا فى دراستها وتحصل على أعلى الدرجات فمن الممكن أن نجدها طبيبة أو مهندسة أو صاحبة شأن رفيع فى المجتمع.

إلى جانب أنها تحب عملها كثيرا وتسعى لتحقيق جميع أهدافها.

تحب عائلتها كثيرا وتحنو على أولادها كما أنها مخلصة لزوجها.

تؤمن بفكرة الزواج عن الحب ولا ترغب فى الزواج التقليدى.

خديجة لديها الكثير من الهوايات ومن أبرزها هى الرسم والقراءة وخاصة القصص الرومانسية.

تحب فعل الخير وتقوم بمساعدة الناس وتقديم يد العون لهم دائما.

تتمتع بعقل راجح تميز به الأمور جيدا.

حكم تسمية خديجة فى الاسلام

خديجة هو من الأسماء المحبب تسميتها فى الدين الإسلامى حيث أنه لا يدل على أى معنى مخالف للشريعة الإسلامية أو مهين لصاحبته لذلك يجوز أن يطلق على البنات المسلمات بدون أى حرج.

مشاهير يحملون اسم خديجة

خديجة بنت خويلد : هى أم المؤمنين رضى الله عنها وأولى زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم.

وبعد أن تعرفتوا على معنى اسم خديجة وصفات حاملته ننتظر رأيكم به عبر التعليقات التى فى الأسفل.