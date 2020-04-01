معنى اسم روان بالتفصيل Rawan عبر موقع الأحلام ، يعتبر إسم روان واحدا من أجمل أسماء الفتيات فى العالم العربى وذلك نظرا لأنه يحمل الكثير من المعانى الرقيقة والرومانسية التى تضيف على من تحمله الرقة والسعادة ويزيدها جمالا أيضا ، وقد جئنا إليكم اليوم من خلال موضوعنا هذا بمعنى إسم روان.

معنى اسم روان

روان هو إسم علم مؤنث يرجع إلى أصل فارسى ولكنه ذو معنى واضح فى معاجمنا العربية وهو من أكثر الأسماء إنتشارا وخاصة فى هذة الآونة.

وقد يندرج معنى إسم روان فى قاموس معانى الأسماء العربية أنه جمع مؤنث تكسير لإسم رانية والذى يعنى الفتاة التى تطيل النظر إلى الشئ وتعجب به وتحبه حتى يجذبها طويلا ، وقد يتضح معناه فى اللغة الفارسية أنه الروح ويقول البعض أن روان على إسم نهر فى الجنة ، فيما يعنى أيضا الزهرة البحرية وروان مشتق من الرون والذى يعنى الشدة أو الصياح والصوت العالى.

اسم روان مذكر ام مؤنث

روان من الأسماء التى يتم إطلاقها على الإناث فقط ولا خلاف عليها أبدا ولذلك لا يجب تسميته للذكور.

كتابة اسم روان بالانجليزية

يعد إسم روان من أسهل الأسماء فى كتابته حيث أنه يحتوى على مجموعة من الحروف سهلة وبسيطة وطريقة كتابته كالتالى:

دلع اسم روان

رورو

رونى

نيرو

نونى

رانو

ريرى

نونا

رينو

صفات حامل اسم روان

تتمتع الفتاة التى يطلق عليها إسم روان بعدة صفات جميلة ورائعة وفيما يلى سوف نتعرف عليها معا.

Rawan تتسم بشخصية قوية وصبورة جدا.

كما تتميز بالجمال والأناقة حيث أن لها إطلالة جذابة ومختلفة تشد أنظار الجميع بها.

بالإضافة إلى أن روان صديقة وزوجة وفية لها العديد من الأصدقاء.

هى متعاونة جدا وتحب مساعدة الآخرين وتقدم لهم يد العون لأنها عطوفة ذو قلب أبيض.

وصاحبة إسم روان غالبا ما تكون حساسة بدرجة كبيرة.

من أكثر الصفات الحميدة التى تتميز بها هى الصدق فهى تكره النفاق والكذب.

إلى جانب أنها تحب الأطفال لذا فنجدها أم ناجحة فى تربية أولادها.

وهى تحب العمل فى مجال الموضة والأزياء لأنها فتاة أنيق تتميز بذوق فريد.

حكم تسمية روان فى الاسلام

روان من الأسماء التى يجوز بها فى الإسلام حيث أنه لا يدل على أى معنى للشرك بالله أو مهين لصاحبته بل يحتوى على معانى جميلة ومحببة فى الإسلام لها من المحبب التسمية به للبنات المسلمات.

مشاهير يحملون اسم روان

روان بنت الحسين : هى كاتبة كويتية الجنسية تتمتع بجمال يشبه جمال عارضات الأزياء تحب الشعر والكتابة حيث أنها كتبت الكثير من القصائد وأبيات الشعر.

وبعد أن تعرفتوا على معنى إسم Rawan روان وصفات حاملته ننتظر مشاركتكم برأيكم عبر التعليقات التى فى الأسفل.