معنى اسم ليا بالتفصيل Lya

معنى اسم ليا بالتفصيل Lia عبر موقع الأحلام ، عند معرفة المرأة الحامل أنها تنتظر مولود أنثى فهذا يجعلها تبحث عن إسم مميز لها يليق بها ويميزها عن غيرها من باقى الأطفال ، والجدير بالذكر أن ليا يعد من أجمل أسماء البنات فى الوطن العربى لما يحمله من معنى رائع وسهولة نطقه.

معنى اسم ليا

Lya هو إسم علم مؤنث وهو يرجع إلى أصل توراتى ويعد من أفضل أسماء الفتيات المنتشرة فى الوطن العربى فى هذة الآونة.

وقد يندرج معنى إسم ليا فى قاموس معانى الأسماء العربية أنه الفتاة الحزينة والكئيبة والمرهقة ، أما معناه فى اللغة العربية هو شديدة الخصومة وليا هو على إسم زوجة نبى الله أيوب عليه السلام.

اسم ليا مذكر ام مؤنث

يحتار الكثيرون فى تصنيف إسم ليا ولكنه ينتمى إلى قائمة الأسماء العربية المؤنثة حيث أنه إسم يطلق على الإناث دون الذكور.

كتابة اسم ليا باللغة الانجليزية

يعتبر ليا من الأسماء التى يسهل كتابتها باللغة العربية والإنجليزية أيضا وهذا نظرا لأنه يحتوى على ثلاثة أحرف أبجدية وطريقة كتابته كالآتى:

دلع اسم ليا

ليلو

لولو

لوله

يويو

لى لى

صفات حامل اسم ليا

تتسم الفتاة التى يطلق عليها إسم Lya بالكثير من الصفات الجذابة والرقيقة وفيما يلى سوف نتعرف عليها.

بالكثير من الصفات الجذابة والرقيقة وفيما يلى سوف نتعرف عليها. ليا هى فتاة جميلة تحمل شخصية قوية تستطيع من خلالها فرض أرائها على الآخرين.

كما أن لديها شخصية مزاجية جدا فقد تتأثر بجميع من حولها.

مع أنها قوية وجادة فى التعامل مع غيرها إلا أنها حساسة جدا ولكن لا تشعر أحد بضعفها.

تحب الخروجات والرحلات والسفر إلى الأماكن الساحلية ، كما تعشق شراء الملابس لأنها ترغب فى أن تواكب الموضة دائما.

هى فتاة متواضعة فى تعاملها مع الناس لذا فتكسب حبهم بسهولة.

تتميز ليا بأخلاقها العالية وعينيها الجميلتان ولا تفعل أى شئ سئ.

هى إنسانة صادقة جدا وتكره الكذب.

إلى أنها مخلصة فى عملها وحياتها الشخصية وتستطيع التوفيق بينهم.

حكم تسمية ليا فى الاسلام

كما نعرف جميعا أن العائلات المسلمة يجب أن يختاروا أسماء تتماشى مع تعاليم الدين الإسلامى وليا له أصل عربى ولا يدل على أى معنى مهين لصاحبته أو مسئ للإسلام ، ولذلك فيجوز التسمية به لبنات المسلمين وليس به أى حرج.

مشاهير يحملون اسم ليا

ليا مخول : هى مغنية لبنانية مشهورة جدا شاركت فى برنامج ستار أكاديمى فى عام 2014 ومن بعدها إنطلقت فى عالم الفن والغناء وقد بدأت الغناء وهى فى العاشرة من عمرها.

وبعد أن تعرفتوا على معنى إسم ليا وصفات حاملته ننتظر رأيكم به عبر التعليقات التى فى الأسفل.