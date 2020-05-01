معنى اسم مالك وصفات حامل الاسم نقدمه لكم مكتوب وكامل عبر موقع alahlam.net، مع انتشار العديد من الأسماء الأجنبية والغريبة بالنسبة للكثير من الناس، اتجه المعظم منهم في الوقت الراهن إلى تسمية أولادها بأسماء معروفة مثل اسم Malik، وسوف ننشر لكم اليوم، ومن خلال هذه المقالة كافة التفاصيل والمعلومات الخاصة به.

معنى اسم مالك هو الممتلك لشيء معين.

معنى اسم مالك

بالرغم من إختفاء اسم مالك لعدة سنوات، إلا أنه عاد وانتشر بين الناس مؤخرا على مدار الأعوام القليلة الماضية.

ومعنى اسم مالك حسب ما جاء في معجم معاني الأسماء وفي المعاجم العربية هو الممتلك لشيء معين أو المستولى أو المتمكن.

اسم مالك في القرآن الكريم

اسم مالك من الأسماء التي كرمها الله عز وجل عن طريق ذكره في القرآن الكريم في العديد من المواضع المختلفة مثل قول الله سبحانه وتعالى في الآية رقم 77 من سورة الزخرف “وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ”.

اسم مالك في الأحاديث النبوية الشريفة

ورد اسم مالك في بعض الأحاديث النبوية الشريفة الواردة عن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم مثل:

الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ شَيْءٌ ” . قَالَ مَالِك : وَهُوَ رَأْيِي . قَالَ مَالِك : فَإِنْ هَلَكَ الْمُكَاتَبُ وَتَرَكَ مَالًا أَكْثَرَ مِمَّا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ ، وَلَهُ وَلَدٌ وُلِدُوا فِي كِتَابَتِهِ أَوْ كَاتَبَ عَلَيْهِمْ ، وَرِثُوا مَا بَقِيَ مِنَ الْمَالِ بَعْدَ قَضَاءِ كِتَابَتِهِ.

كَانَا يُنْكِحَانِ بَنَاتِهِمَا الْأَبْكَارَ ، وَلَا ” . قَالَ مَالِكٌ : وَذَلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي نِكَاحِ الْأَبْكَارِ . قَالَ مَالِكٌ : وَلَيْسَ لِلْبِكْرِ جَوَازٌ فِي مَالِهَا ، حَتَّى تَدْخُلَ بَيْتَهَا ، وَيُعْرَفَ مِنْ حَالِهَا.

اسم مالك مذكر أم مؤنث

من الأسئلة التي وردت إلينا من خلال موقعنا هذا هو هل اسم مالك مذكر أم مؤنث، وخاصة مع تواجد عدد من الأسماء التي تصلح لإطلاقها على الجنسين.

ولكن عندما قمنا بالرجوع إلى معجم معاني الأسماء، تأكدنا من اسم مالك اسم مذكر فقط، ولا يصح إطلاقه على الإناث.

صفات اسم مالك في علم النفس

حامل اسم Malik هو شخص يتمتع بالكثير من الصفات المحبوبة.

هو شخص يتمتع بالكثير من الصفات المحبوبة. محبوب من قبل الناس بسبب تواضعه الشديد وأخلاقه العالية.

يتمتع بذكاء خارق يميزه عن باقي الأشخاص المتواجدين حوله.

يتميز بقوة إيمانه الشديد، وحفاظه على العادات والتقاليد السائدة في مجتمعه.

يحب مساعدة الجميع دون انتظار أي مقابل منهم.

يمارس الرياضة بشكل دائم للحفاظ على لياقته البدنية.

اسم مالك في الإنجليزية

يعتبر اسم Malik من أسهل وأبسط الأسماء التي يمكن كتابتها في اللغة الإنجليزية، حيث توجد طريقة واحدة فقط لكتابته حسب طريقة النطق الخاصة به في اللغة العربية، هي:

دلع اسم مالك

تعتبر عملية إيجاد دلع لمختلف الأسماء من أكثر العمليات الصعبة التي تمر على الأمهات، حيث ترغب كل أم في جعل طفلها مميز بين الناس في طريقة دلعه، وفي الفقرة التالية نستعرض معكم دلع اسم مالك، ونتمنى أن ينال إعجابكم:

ميكو. كوكو. كوكي. لوكي. ميمو. كاكو. ماكو. موكو. كيمو. لوكا. لوكو. كيكو. ميلو. مالو.

أسماء قريبة من اسم مالك

هناك بعض الأسماء القريبة من اسم مالك سواء من حيث طريقة النطق أو الكتابة أو وجود بعض المعاني المشتركة بينهم مثل اسم:

ملك.

ملكة.

مليك.

ملاك.

اسم مالك حلال أم حرام

يستند العلماء المسلمون عند إصدارهم أحكام على بعض الأسماء إلى مجموعة من الأشياء، أهمها أن يعود إلى أصل عربي، ولا يحتوي على أية صفة تخالف تعاليم الإسلام.

وبتطبيق الشروط السابقة على اسم مالك، نجده من أصل عربي، بالإضافة إلى أنه يحتوي على العديد من الصفات المحبوبة في الإسلام، والتي يدعو إليها، وبالتالي، فإن اسم مالك من الأسماء الحلال، والتي يجوز التسمية بها دون قلق أو خوف أو حرج.

أقوال عامة تتضمن اسم مالك

هناك بعض الأقوال والحكم المعروفة مثل مئات السنوات التي تضمنت اسم مالك، واشتهرت بين العرب في الوقت الحالي، إليكم بعضا منهم:

رَأَيْتُ لَيْلَةَ مَاتَ مَالِكُ بْنُ دِينَارٍ كَأَنَّ مُنَادِيًا يُنَادِي أَلَا إِنَّ مَالِكَ بْنَ دِينَارٍ أَصْبَحَ مِنْ سُكَّانِ الْجَنَّةِ.

فَاسْتَيْقَظَ مَالِكٌ فَنَظَرَ إِلَيْهِ فَلَاذَ بِهِ فَقَالَ مَالِكٌ لِلرَّجُلِ: عَزَمْتُ عَلَيْكَ إِلَّا تَرَكْتَهُ.

لَقِيَ مَالِكُ بْنُ دِينَارٍ رَحِمَهُ اللَّهُ أَبَانَ بْنَ أَبِي عَيَّاشٍ فَقَالَ مَالِكٌ: إِلَى كَمْ تُحَدِّثُ النَّاسَ بِالرُّخَصِ؟ فَقَالَ: يَا أَبَا يَحْيَى.

أبيات شعر تحتوي على اسم مالك

قام الشاعر المعروف باسم الفرزدق بالاستعانة باسم مالك في إحدي أبيات الشعر المعروفة، هي:

وَلَوْ كَان حَيّاً مالِكٌ وابنُ مالِكٍ .. لَقَدْ أوْقَدا نَارَينِ عالٍ سَناهُما.

مشاهير يحملون اسم مالك

من الأشياء الغير معروفة بالنسبة للكثير منا هو وجود عدد من المشاهير الذين يحملون اسم مالك، من بينهم عدد من أشهر الصحابة الذين عاشوا أيام النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وقاموا بنقل عدد من الأحاديث الصحيحة عنه كما أشرنا في الفقرات السابقة، نترككم مع بعض المشاهير الذين يحملون اسم مالك:

مالك بن أنس: هو فقيه إسلامي معروف، ويعتبر ثاني الأئمة الأربعة، اسمه الحقيقي أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي الحميري المدني.

هو فقيه إسلامي معروف، ويعتبر ثاني الأئمة الأربعة، اسمه الحقيقي أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي الحميري المدني. عرف بين أبناء عصره بالعديد من الصفات القيمة مثل أخلاقه العالية والرفيعة، وإهتمامه الشديد بالأحاديث النبوية الشريفة، بالإضافة إلى قوة الحفظ.

مالك بن الريب: هو شاعر من بني مازن بن عمرو بن تميم معروف، ولد سنة 21 هجري، وتوفي سنة 57 هجري، يتمتع بقوة وشجاعة شديدة، ولكنه كان يستخدم تلك القوة في قطع الطرق على الناس هو وثلاثة من أصدقائه.

هو شاعر من بني مازن بن عمرو بن تميم معروف، ولد سنة 21 هجري، وتوفي سنة 57 هجري، يتمتع بقوة وشجاعة شديدة، ولكنه كان يستخدم تلك القوة في قطع الطرق على الناس هو وثلاثة من أصدقائه. وفي يوم مر عليه بأن سيدنا عثمان بن عفان سعيد، ونصحه بالتوجه إلى الجهاد في سبيل الله، والتعاون مع المسلمين، فاستجاب لطلبه، وتفي عند عودته من إحدى المعارك التي شارك فيها، حيث شعر بتعب شديد في الطريق، وتوفي على الفور.

مالك مكتبي: هو إعلامي ومقدم برامج لبناني معروف، من مواليد يوم 28 ديسمبر عام 1980 في العاصمة اللبنانية بيروت.

هو إعلامي ومقدم برامج لبناني معروف، من مواليد يوم 28 ديسمبر عام 1980 في العاصمة اللبنانية بيروت. تمكن من تقديم العديد من البرامج الإعلامية والإخبارية، ولكنه حقق شهرة واسعة على مستوى الوطن العربي بأكمله عند تقديمه لبرنامجه الشهير أحمر بالخط العريض.

هل قدمنا لكم معلومات جديدة ومفيدة عن اسم مالك؟، أم يوجد لديكم أي استفسار آخر لم نقوم بتوضيحه نهائيا في المقالة التالية؟.