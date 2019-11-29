معني كلمة الخبث والخبائث

معنى كلمة الخبث والخبائث ومفهومها نكره لكم عبر موقع تفسير الأحلام ، الكثير منا لا يعلم الغرض أو معنى كلمة الخبث والخبائث ولماذا نستعيذ منهم عند الدخول إلى بيت الخلاء وليس ذلك فحسب بل ان هناك الكثير من الأشخاص الذين يجهلون دعاء الدخول للخلاء ودعاء الخروج منه وهو ما نذكره خلال مقال اليوم .

معنى كلمة الخبث والخبائث

معنى كلمة الخبث والخبائث نجد الكثير يرددون تلك الكلمات عند الدخول إلى بيت الخلاء وقد لا يعلمون المعنى أو لماذا نقول ذلك ولكن الأصل في هذا هو إتباع سنة نبينا محمد صل الله عليه وسلم فهو من أمرنا وحثنا على الإستعاذة من الخبث والخبائث عند الدخول إلى الخلاء أو الحمام لقضاء الحاجة أو الإستحمام .

عن أنس بن مالك قال أن رسول الله صل الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث .

المقصود هنا بالخبث بضم الباء هم ذكور الجان أما الخبائث على نفس النمط فهي تعني إناث الجان ، أما في حالة نطقها بسكون الباء فهي تعني الشيطان نفسه ويكون معنى الخبائث النجاسة والضرر من الغائط والبول لما به من شر على الإنسان .

سبب قول الخبث والخبائث

يرجع سبب قول الإستعاذة من الخبث والخبائث عند دخول الخلاء هو تجنب أي ضرر قد يقع على الإنسان من الجان والشيطان الذى ينظر إلينا دون أن نراه ووضع حجاب بيننا وبينهم لمنعهم من النظر إلى عوراتنا وحماية أنفسنا من مسهم لنا ونظرتهم التي تمس جسدنا بالضرر .

قصص وروايات الخبث والخبائث

هناك العديد من الروايات والقصص التي تؤكد حث رسولنا الكريم على ذكر هذا الدعاء عند الدخول إلى الخلاء سواء للطهارة والإستحمام أو التخلص من الأذى وقضاء الحاجة، ومنها ما جاء في رواية قصة ابن أبي شيبة أن رسول الله (ص) عندما يدخل للحمام كان يقول ” أعوذ بك من الخبث والخبائث “

ورواية أخرى أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم .

وقيل أيضا أنه يفضل الدعاء ب ” اللهم إني أعوذ بك من الرجس والنجس والخبث والخبائث والشيطان الرجيم “ وهو ما جمع به بين الرواية الأولي والثانية لتكون أعم وأشمل .

دعاء الدخول والخروج من الخلاء

أما عن السبب في ذكر دعاء الدخول للخلاء هو أنه من المعروف أن الحمام أو كما يطلق عليه دورة المياه سواء المتواجدة في البيت أو في الأماكن العامة هي مأوي وبيت للشيطان وجنسه وعليه فإن عند دخول الأنسان لقضاء حاجته تكون تلك الحشود من الجن والشياطين مجتمعة فعند قول الدعاء تذهب عنه ويوضع حجاب بيننا وبينهم.

أما عن دعاء الخروج من الخلاء حيث قال رسول الله صل الله عليه وسلم في حديثه الشريف ” الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني ” وأن نردد غفرانك غفرانك غفرانك 3 مرات ، حيث أنه شكر وحمد لله بذهاب الأذى عنا أجسادنا وكذلك دعاء بذهاب المعاصي والذنوب .

بهذا نكون قد أنتهينا من مقال اليوم نرجو أن نكون وفقنا به ونرحب بأي معلومات وأحاديث أخرى تتعلق بموضوعنا أسفل المقال .