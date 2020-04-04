معهد أمريكي: التصعيد الحوثي بالمنطقة لا تقبله واشنطن

أكد معھد أمريكان إنتربرايز لأبحاث السياسة الدولية، أن تھدید مليشيا الحوثي للأمن البحري وسیادة الشركاء الخلیجیین أمر غیر مقبول بالنسبة للولایات المتحدة الأمريكية.

وكشف المعهد عن استمرار عمليات القمع والترھیب والاحتجاز والتعذیب والإخفاء القسري والاغتیالات التي تمارسھا الملیشیات الحوثیة.

ويرى المعهد أن الاعتداءات الحوثية على البعثة الأممیة وقصف وتفجیر نقاط المراقبة التابعة للأمم المتحدة، مُستمر دون توقف خلال الفترة الأخيرة.

ونوه إلى وجود تأكيدات حول قيام ملیشیا الحوثي بالتلاعب بموارد المساعدات الدولیة المخصصة للمواطنين.