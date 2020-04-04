4 مايو

معهد امريكي يدعو واشنطن لقيادة التفاوض على تسويات شاملة في اليمن

4 أبريل، 2020
0

دعا معهد امريكي الولايات المتحدة إلى قيادة الجهود للتفاوض على تسويات شاملة لتقليل الصراعات في اليمن، خصوصاً في ظل تواجد تنظيمي القاعدة وداعش اللذين يتقويان في ظل تصاعد النزاعات، وتابع المعهد “يجب على الولايات المتحدة أن تتوقف عن كونها متفرجاً، وأن تدرك أن أفضل طريقة لتأمين مصالحها الأمنية القومية تتمثل بالمساعدة في حل المعضلات الكامنة وراء الصراعات في اليمن”.

وحذر معهد أمريكان إنتربرايز لأبحاث السياسة الدولية من عمليات القمع والترهيب والاحتجاز والتعذيب والإخفاء القسري والاغتيالات التي تمارسها الميليشيات الحوثية منذ اغتيال الرئيس السابق علي عبدالله صالح نهاية عام 2017، لافتا إلى وجود مستشارين وخبراء من الحرس الثوري الإيراني في صنعاء، فضلاً عن اعتراف إيران بسفير الحوثيين لديها الصيف الماضي.

ولفت المعهد الى أن تهديد الحوثيين للأمن البحري وسيادة الشركاء الخليجيين أمر غير مقبول بالنسبة للولايات المتحدة، كما هو الحال بالنسبة للوجود الإيراني، محذراً من أنهم الآن باتوا يواصلون انتهاكات وتهديدات للملاحة الدولية. يقول المعهد: إن الأمر الأكثر وقاحة يتمثل في قيام ميليشيات الحوثي بالتلاعب بموارد المساعدات الدولية المخصصة لليمنيين اليائسين وحرفها عن الوصول إليهم، ورأى أن التعليق الجزئي للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لبرامجها في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون بالإضافة إلى ضغوط وزارة الخارجية الأمريكية على الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات غير الحكومية الدولية، يمثل خطوة إيجابية.

واشار المعهد ان الميليشيات زادت في الآونة الأخيرة من الاعتداءات على البعثة الأممية عبر احتجاز سفينتها في الحديدة، وفضلاً عن قصف وتفجير نقاط المراقبة التابعة للأمم المتحدة، إلى جانب تكثيف الاعتداءات البحرية بالزوارق المفخخة في ساحل محافظة الحديدة بما يهدد الملاحة الدولية والإقليمية في انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني، وكذلك نصوص اتفاق ستوكهولم واتفاقية وقف إطلاق النار بالحديدة.

مواضيع قد تهمك

الوسوم
التفاوض اليمن امريكي تسويات شاملة على في لقيادة معهد واشنطن يدعو

إقرا أيضا

Photo of حزام ابين يحبط هجوم إرهابي في مديرية مودية

حزام ابين يحبط هجوم إرهابي في مديرية مودية

4 أبريل، 2020
Photo of الفريق الاقتصادي في المجلس الانتقالي يعزي اولاد نصيب العامري بوفاة والدهم

الفريق الاقتصادي في المجلس الانتقالي يعزي اولاد نصيب العامري بوفاة والدهم

4 أبريل، 2020
Photo of كاميرات فحص حراري في المنافذ اليمنية لمواجهة فيروس كورونا

كاميرات فحص حراري في المنافذ اليمنية لمواجهة فيروس كورونا

4 أبريل، 2020
Photo of متحدث لجنة الطوارئ بوزارة الصحة يوضح حقيقة وجود اصابات بفيروس كورونا بصنعاء

متحدث لجنة الطوارئ بوزارة الصحة يوضح حقيقة وجود اصابات بفيروس كورونا بصنعاء

4 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق