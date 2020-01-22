معهد هواري بو مدين يكرّم #الهلال_الاحمر_الاماراتي بدرع الوفاء

كرم مكتب التعليم الفني والتدريب المهني ومعهد هواري بو مدين بمحافظة لحج هيئة الهلال الأحمر الإماراتي نظير جهودها في إعادة تأهيل المعهد في المنحة المقدمة للمحافظة بعام 2017.

وخلال حفل التكريم الذي أقيم في قاعة المعهد بمنطقة صبر محافظة لحج للخريجين من الدورات التدريبية، ذكر مدير معهد هواري بو مدين التقني الصناعي المهندس “مطلق الخريشي” جهود الهلال الأحمر الإماراتي في إنعاش المعهد بعد إن تعرض للنهب والتدمير خلال فترة الحرب 2015.

وأضاف الخريشي أن المعهد أصبح جاهزا بعد التأهيل وقام بتدريب عدد كبير من الطلاب والطالبات خلال العامين الماضيين وتم رفدهم لسوق العمل.

ويعمل المعهد دورات تدريبية في مجالات عدة منها: صيانة السيارات، صيانة الموبايل، وصيانة الدراجات النارية، وقسم الخياطة والكوافير، والتمديدات الكهربائية.

وتم تخريج هذه الدفعة من المتدربين البالغ عددهم 115 متدرب ومتدربة بدعم من المنظمة الدنماركية لمساندة اللاجئين DRC لفترة تدريب استمرت 5 أشهر.

وعلى هامش الحفل تم تكريم عدد من الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية الفاعلة في دعم المعهد بينها “مؤسسة يافع نيوز للإعلام”، كما تم تكريم الطلاب الخريجين والمعلمين.