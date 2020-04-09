معين عبدالملك يتهم الميليشيات بإستغلال كل دعوة للسلام

إتهم رئيس الوزراء، الدكتور، معين عبدالملك، ميليشيا الحوثي الإنقلابية، بإستغلال كل دعوة للسلام من أجل تغيير موازين القوى .

وقال في سلسلة تغريدات له بتويتر، “استهداف الأحياء السكنية الآمنة في مدينة مأرب بصاروخ بالستي وقصف الحديدة وغيرها بعد إعلان وقف إطلاق النار أعمال إجرامية جبانة لا تجد تفسيرا، بمقتضيات الحرب بل بدوافع العقلية الإرهابية لمليشيا عنصرية تستمرئ القتل والدم وتجد في كل دعوة للسلام فرصة لتغيير موازين القوى” .

وأضاف “مبادرة التحالف العربي بقيادة المملكة بإيقاف إطلاق النار تستكمل موقف الشرعية المستجيب لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة وتأكيد لجدية التزامنا بتوحيد الجهود في مواجهة مخاطر فيروس كورونا” .. شاكراً المملكة العربية السعودية على دعمها السخي لجهود الإغاثة في اليمن