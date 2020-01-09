معين: نواجه تحديات وحملة كبيرة من شبكة المصالح والفساد

كشف رئيس مجلس الوزراء، الدكتور معين عبدالملك، انه يواجه تحديات كبيرة وحملات اكبر من شبكة المصالح والفساد التي تكونت خلال الفترة الماضية، مؤكدا عزمه على المضي في تصحيح ومراجعة جوانب الفساد والاختلالات في المؤسسة العسكرية والامنية والايرادية، بما ينعكس ايجابا في الحفاظ على المال العام من الهدر والفساد، ويضمن في ذات الوقت انتظام مرتبات القوات الفعلية في المؤسسة العسكرية والامنية.

وأكد رئيس الوزراء ان الحكومة تضع ضمن اولوياتها القصوى دعم المؤسسة العسكرية والامنية، وضمان انتظام صرف مرتبات منتسبي الجيش والامن ، وبناء المؤسسة العسكرية والامنية على أسس مهنية سليمة تتجاوز اخطاء الماضي، بما في ذلك تنقية كشوفات الرواتب من الاسماء الوهمية وغير الموجودة على ارض الميدان، بموجب توجيهات فخامة رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة.

وأشار رئيس الوزراء بحسب وكالة سبا: الى انه ” لم يعد مقبولا ان نستمر في حلقة تبادل الاتهامات، فكلنا مدعوون وبالاخص اخواننا في المجلس الانتقالي الجنوبي لاثبات صدقية التزامنا باتفاق الرياض، وان تتلازم هذه الاقوال مع الافعال وابداء حسن النوايا في التنفيذ ، ودعم الدولة ومؤسساتها ونبذ كل سلوك يزيد التوتر ، وتهيئة شروط نجاح تطبيق بنود اللتفاق كاملة وهي بنود واضحة تشرف على تنفيذها المملكة العربية السعودية راعية الاتفاق وقائدة التحالف، وتتابع مسارها اولا باول”.

وأضاف ” من المؤسف القول وبعد توقيع اتفاق الرياض ان هناك ارتفاع نبرة الخطاب السياسي والاعلامي المتشنج وضخ اشاعات وفبركات تحاول النيل من الحكومة ورئيسها بحجة التواجد في عدن وتبني خطاب يساعد على تطبيق اتفاق الرياض، رغم معرفة الجميع أن العودة إلى عدن والبقاء فيها تأتي بتوجيهات فخامة الرئيس وتطبيقا لاتفاق الرياض، والخطاب هو الموقف الرسمي للدولة التى تسعى بكل جدية لتطبيق الاتفاق وتوفير شروط نجاحه”.