عدن تايم

معين يطلع على الاجراءات الاحترازاية بدار سعد وتحفيز الفرق التطوعية

5 أبريل، 2020
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معين يطلع على الاجراءات الاحترازاية بدار سعد وتحفيز الفرق التطوعية


عدن/ محمد القادري

إطلع وكيل وزارة الإدارة المحلية لقطاع الرقابة على الوحدات الإدارية ، معين محمود صالح ، على أوضاع مديرية دار سعد بمحافظة عدن .

وناقش الوكيل معين ، خلال زيارته لمبنى السلطة المحلية ، ولقائه بمدير عام المديرية – رئيس المجلس المحلي – ، محمد عبد الكريم جباري ، إحتياجات ومتطلبات المديرية .

كما تتطرق وكيل وزارة الإدارة المحلية ، معين محمود ، في اللقاء ، المشاكل والصعوبات التي تواجه قيادة مديرية دار سعد ، وأيضاً الإجراءات الإحترازية الوقائية المتخذة من قبل السلطة المحلية بالمديرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد – 19 ) ، ومدى تحفيز الفرق التطوعية في أعمال الرش الضبابي والإهتمام والإستشعار بالمسؤولية من الجميع .

رافقه في الزيارة ، مدير عام التقييم المالي بوزارة الإدارة المحلية ، مصطفى البريهي .

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