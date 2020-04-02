معين يناقش مع السفير الأمريكي وقف اطلاق النار

استقبل رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اليوم، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن كريستوفر هينزل، لبحث آفاق التعاون والتنسيق لعدد من القضايا ذات الاهتمام والمصالح المشتركة وسبل تطويرها وتعزيز التعاون في مختلف المجالات.

وجرى خلال اللقاء مناقشة مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية، والجهود والتحركات الأممية والدولية لإحلال السلام في اليمن، وموقف الحكومة الشرعية في التعاطي الإيجابي مع هذه التحركات على إثر دعوة الأمين العام الأمين العام للأمم المتحدة للتهدئة.

وأشار رئيس الوزراء الى ان استمرار التصعيد من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية على مختلف الجبهات، وخروقاتها المستمرة تتنافى مع دعوات التهدئة وجهود السلام، وتخدم المشروع الإيراني التدميري، وتعبر عن طبيعة هذه المليشيات التي لا تعبئ بالإنسان اليمني او بمعاناته، وأضاف بان ما شاهدناه خلال الأيام الماضية من تجنيد الأطفال ودفعهم للجبهات وللموت امر محزن ويتنافى مع مبادئ الانسان السكني والثوابت والقوانين الإنسانية.

وجدد رئيس الوزراء ترحيب الحكومة بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة ودعوة مبعوثه الخاص إلى اليمن لعقد اجتماع عاجل لمناقشة وقف إطلاق النار لمواجهة تداعيات الجائحة العالمية كورونا المستجد (كوفيد-19).. منوهاً بالتزامها بتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية على تعزيز مسار السلام الجاد والعادل الذي يلبي تطلعات الشعب اليمني وفقاً للمرجعيات الوطنية والإقليمية والدولية المتفق عليها وفي مقدمتها القرار 2216.

واستعرض الاجتماع جهود الحكومة الاحترازية والإجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا، والتداعيات المحتملة بهدف درء المخاطر واتخاذ التدابير المطلوبة.. وما تستدعيه المرحلة من مسؤولية وحرص مضاعف لمواجهة التحديات، وخطورة وصول الوباء إلى اليمن في ظل ضعف الإمكانيات والبنية التحتية إثر الحرب التي تسبب بها الانقلاب الحوثي وتأثيرها على كافة القطاعات خصوصا القطاع الصحي والاقتصادي.

من جانبه اكد السفير على دعم الولايات المتحدة لدعوات التهدئة التي اطلقها الأمين العام للأمم المتحدة وأكد على استمرار الدعم للحكومة اليمنية في مختلف المجالات.