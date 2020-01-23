مع بداية تعاملات الخميس..الريال يواصل تحسنه أمام العملات

مع بداية تعاملات الخميس ،واصلت أسعار صرف الريال تحسنها أمام العملات العربية والأجنبية، وذلك بسبب الموافقة على سحب مبلغ 227 مليون دولار من الوديعة السعودية لاستيراد السلع الأساسية.

أسعار صرف الريال في العاصمة عدن:

الرمز العملة شراء بيع

USD دولار أمريكي 660 667

AED درهم إماراتي 175 176

SAR ريال سعودي 174 175







أسعار صرف الريال في حضرموت:

الرمز العملة شراء بيع

USD دولار أمريكي 650 662

AED درهم إماراتي 172 175

SAR ريال سعودي 171 174







أسعار صرف الريال في صنعاء: