المشهد العربي
مع بداية تعاملات الخميس..الريال يواصل تحسنه أمام العملات
مع بداية تعاملات الخميس ،واصلت أسعار صرف الريال تحسنها أمام العملات العربية والأجنبية، وذلك بسبب الموافقة على سحب مبلغ 227 مليون دولار من الوديعة السعودية لاستيراد السلع الأساسية.
أسعار صرف الريال في العاصمة عدن:
|الرمز
|العملة
|شراء
|بيع
|USD
|دولار أمريكي
|660
|667
|AED
|درهم إماراتي
|175
|176
|SAR
|ريال سعودي
|174
|175
أسعار صرف الريال في حضرموت:
|الرمز
|العملة
|شراء
|بيع
|USD
|دولار أمريكي
|650
|662
|AED
|درهم إماراتي
|172
|175
|SAR
|ريال سعودي
|171
|174
أسعار صرف الريال في صنعاء:
|الرمز
|العملة
|شراء
|بيع
|USD
|دولار أمريكي
|585
|590
|AED
|درهم إماراتي
|155
|156.5
|SAR
|ريال سعودي
|154
|155.5