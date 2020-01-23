المشهد العربي

مع بداية تعاملات الخميس..الريال يواصل تحسنه أمام العملات

23 يناير، 2020
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مع بداية تعاملات الخميس ،واصلت أسعار صرف الريال تحسنها أمام العملات العربية والأجنبية، وذلك بسبب الموافقة على سحب مبلغ 227 مليون دولار من الوديعة السعودية لاستيراد السلع الأساسية.

 أسعار صرف الريال في العاصمة عدن:







الرمزالعملةشراءبيع
USDدولار أمريكي660667
AEDدرهم إماراتي175176
SARريال سعودي174175

أسعار صرف الريال في حضرموت:







الرمزالعملةشراءبيع
USDدولار أمريكي650662
AEDدرهم إماراتي172175
SARريال سعودي171174

أسعار صرف الريال في صنعاء:







الرمزالعملةشراءبيع
USDدولار أمريكي585590
AEDدرهم إماراتي155156.5
SARريال سعودي154155.5

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