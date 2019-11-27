المشهد العربي
مع نهاية التعاملات..استقرار نسبي للريال أمام العملات العربية والأجنبية
مع نهاية التعاملات المسائية لليوم الأربعاء ،شهدت أسعار صرف الريال،حالة من الاستقرار النسبي أمام العملات العربية والأجنبية.
أسعار صرف الريال في العاصمة عدن:
|الرمز
|العملة
|شراء
|بيع
|USD
|دولار أمريكي
|584
|588
|AED
|درهم إماراتي
|154.7
|155.5
|SAR
|ريال سعودي
|153.7
|154.5
أسعار صرف الريال في صنعاء:
|الرمز
|العملة
|شراء
|بيع
|USD
|دولار أمريكي
|574 – 576
|580 – 578
|AED
|درهم إماراتي
|152.5
|153
|SAR
|ريال سعودي
|151.8 – 151.5
|152.2 – 152
أسعار صرف الريال في حضرموت:
|الرمز
|العملة
|شراء
|بيع
|USD
|دولار أمريكي
|581
|588
|AED
|درهم إماراتي
|154
|156
|SAR
|ريال سعودي
|153
|155