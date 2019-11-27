المشهد العربي

مع نهاية التعاملات..استقرار نسبي للريال أمام العملات العربية والأجنبية

Photo of المشهد العربي المشهد العربي منذ 16 دقيقة
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مع نهاية التعاملات المسائية لليوم الأربعاء ،شهدت أسعار صرف الريال،حالة من الاستقرار النسبي أمام العملات العربية والأجنبية.
أسعار صرف الريال في العاصمة عدن:







الرمز العملة شراء بيع
USD دولار أمريكي 584 588
AED درهم إماراتي 154.7 155.5
SAR ريال سعودي 153.7 154.5

أسعار صرف الريال في صنعاء:







الرمز العملة شراء بيع
USD دولار أمريكي 574 – 576 580 – 578
AED درهم إماراتي 152.5 153
SAR ريال سعودي 151.8 – 151.5 152.2 – 152

أسعار صرف الريال في حضرموت:







الرمز العملة شراء بيع
USD دولار أمريكي 581 588
AED درهم إماراتي 154 156
SAR ريال سعودي 153 155

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المشهد العربي

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