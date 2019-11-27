مع نهاية التعاملات..استقرار نسبي للريال أمام العملات العربية والأجنبية

مع نهاية التعاملات المسائية لليوم الأربعاء ،شهدت أسعار صرف الريال،حالة من الاستقرار النسبي أمام العملات العربية والأجنبية.

أسعار صرف الريال في العاصمة عدن:

الرمز العملة شراء بيع

USD دولار أمريكي 584 588

AED درهم إماراتي 154.7 155.5

SAR ريال سعودي 153.7 154.5







أسعار صرف الريال في صنعاء:

الرمز العملة شراء بيع

USD دولار أمريكي 574 – 576 580 – 578

AED درهم إماراتي 152.5 153

SAR ريال سعودي 151.8 – 151.5 152.2 – 152







أسعار صرف الريال في حضرموت: