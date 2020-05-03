المشهد اليمني

مع وجود حالات اشتباه في صنعاء .. الحوثي يحمل أطراف خارجية مسؤولية انتشار كورونا في اليمن

3 مايو، 2020
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المشهد اليمني

حمل القيادي في الميليشيا الحوثية محمد الحوثي اليوم الأحد دول التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن مسؤولية انتشار كورونا في اليمن.
وقال الحوثي في تغريدة على حسابه في تويتر رصدها “المشهد اليمني” أن جماعة الحوثي تحمل التحالف العربي مسؤولية كل حالة كورونا في الجمهورية اليمنية.
ويأتي تصريح الحوثي هذا في ظل انتشار أنباء تفيد بوجود حالات اشتباه اصابتها بكورونا في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الميليشيا الحوثية حيث قامت الميليشيا بإغلاق أحياء سكنية وشوارع وأسواق في العاصمة بعد ظهور حالات اشتباه فيها.

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