نيوز يمن

مغتربان يمنيان (وصابيان) توفيا في المدينة المنورة بمرض كورونا

30 مارس، 2020
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@ المخا، نيوزيمن، عاد مقطري:
السياسية

2020-03-30 14:22:14

توفي، الاثنين، مغترب يمني ثانٍ، في المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية، بمرض كورونا.

وأرفق الناشط اليمني بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، زكريا الورافي، صورة المتوفي، ويُدعي، هشام علي دبايه، من أبناء وصاب، محافظة ذمار وسط اليمن.

وقال إنه ثاني مغترب يمني، في المدينة المنورة، يتوفى بفيروس كورونا.

وقبل يوم توفي المغترب اليمني، أمير غانم المشيرعي، من أبناء وصاب العالي.

وكان يمني آخر توفي في الهند جراء إصابته بنفس المرض، خلال الجائحة الوبائية التي تضرب العالم.

ولم تسجل حتى الآن أي إصابة بمرض كورونا داخل اليمن، بحسب تأكيدات منظمة الصحة العالمية.

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المدينة المنورة بمرض توفيا في كورونا مغتربان وصابيان يمنيان

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