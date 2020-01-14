مغردون يشعلون (تويتر) بهاشتاج #جنوبيون_شرعيه_الانتقالي_تترسخ

اشعل ناشطون ومغردون جنوبيون عصر اليوم الإثنين 13 يناير / كانون ثاني 2020م أشهر منصات مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر) بهاشتاج #جنوبيونشرعيهالانتقالي_تترسخ.

وقال الناشطون الجنوبيون أن الهاشتاج يعبر عن الانتصارات الكبيرة التي حققها المجلس الانتقالي الجنوبي خلال فترة وجيزة.

واعتبروا أن الانتقالي الجنوبي حقق انتصارات كبيرة اعطته الشرعية العربية والدولية كممثل وحامل لقضية أبناء الجنوب، وكطرف قوي فرض نفسه على أرض الواقع.

وأضافوا: “سنؤكد على الدور المحوري والاستراتيجي الكبير الذي قدمه المجلس الانتقالي الجنوبي بقيادة الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي خلال فترة زمنية قليلة.

ودعا الناشطون كافة المغردون الجنوبيين والخليجيين على منصة (تويتر) إلى المشاركة في هاشتاج #جنوبيونشرعيهالانتقالي_تترسخ من خلال التغريد والتفاعل معه.