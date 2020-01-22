مغردون يطلقون هاشتاج #جنوبيون_كلنا_وادي_حضرموت في (تويتر)

اطلق ناشطون ومغردون جنوبيون مساء اليوم الأربعاء 22 يناير / كانون ثاني 2020م هاشتاج #جنوبيونكلناوادي_حضرموت على أشهر منصات مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر).

وقال الناشطون الجنوبيون أن الهاشتاج يهدف للتعبير عن الرفض الكامل لكل الممارسات الإرهابية التي يتعرض لها المواطنين في وادي حضرموت.

وأكدوا أن الهاشتاج هدفه نجدة ونصرة ومؤازرة اخوانهم أبناء قبيلة (ال حريز) الذين يتعرضون للقصف المدفعي من قبل عصابات (أبوعوجاء) المحتلة لوادي وصحراء حضرموت.

وأضافوا: “كما سنكشف، من خلال الهاشتاج، عن دعم وتمويل المنطقة العسكرية الأولى للجماعات الإرهابية في تلك المناطق التي تحتلها مليشيات الإخوان الإرهابية التابعة لعلي محسن الأحمر”.

وأشاروا إلى أن على أبناء الجنوب ادراك الخطر الإخواني الذي يحدق بهم، والتكاتف لمواجهة هذا الخطر الذي يستهدف كافة الجنوبيين.

الناشطون دعوا كافة المغردون الجنوبيين والخليجيين على منصة (تويتر) إلى المشاركة في هاشتاج #جنوبيونكلناوادي_حضرموت من خلال التغريد والتفاعل معه.