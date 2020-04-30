مفاجأة بشأن هدف أوريجي في برشلونة

هاي كورة_مر عام على هدف مهاجم ليفربول ديفوك أوريجي التاريخي في برشلونة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ليتمكن ليفربول من التأهل لنهائي الأبطال لأول مرة منذ 2007 ثم يحقق اللقب.

قال أوريجي ” حدث الأمر بسرعة….عندما دخلت الكرة الشباك، تطلب الأمر بعض الوقت لإدراك ذلك من الناحية الذهنية”

أضاف “عندما سجلت هدفي في برشلونة لم أكن مستوعب إنني سجلت وإن هذا الهدف سيكون هدف التأهل ….إحتجت لعدة ثواني لأستوعب ماحدث “

بالفعل أوريجي أو أي لاعب آخر لم يكن سيسوعب إن فريقه تأهل لنهائي الأبطال بعدما كان خاسرا بثلاثية نظيفة أمام برشلونة وبالتالي كان كلامه محققا بشأن إنه إحتاج لوقت ليستوعب مايحدث !