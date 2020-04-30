أخبار نادي برشلونة

مفاجأة بشأن هدف أوريجي في برشلونة

30 أبريل، 2020
0
مفاجأة بشأن هدف أوريجي في برشلونة

هاي كورة_مر عام على هدف مهاجم ليفربول ديفوك أوريجي التاريخي في برشلونة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ليتمكن ليفربول من التأهل لنهائي الأبطال لأول مرة منذ 2007 ثم يحقق اللقب.

قال أوريجي ” حدث الأمر بسرعة….عندما دخلت الكرة الشباك، تطلب الأمر بعض الوقت لإدراك ذلك من الناحية الذهنية”

 أضاف “عندما سجلت هدفي في برشلونة لم أكن مستوعب إنني سجلت وإن هذا الهدف سيكون هدف التأهل ….إحتجت لعدة ثواني لأستوعب ماحدث “

بالفعل أوريجي أو أي لاعب آخر لم يكن سيسوعب إن فريقه تأهل لنهائي الأبطال بعدما كان خاسرا بثلاثية نظيفة أمام برشلونة وبالتالي كان كلامه محققا بشأن إنه إحتاج لوقت ليستوعب مايحدث !


Advertisement

مواضيع قد تهمك

الوسوم
أوريجي اوريجي برشلونة بشأن في مفاجأة هدف

إقرا أيضا

Photo of أخبار برشلونة : برشلونة وفن وأد المستقبل!

أخبار برشلونة : برشلونة وفن وأد المستقبل!

30 أبريل، 2020
Photo of هل تعرف ليونيل ميسي جيدًا؟ اختبر معلوماتك

هل تعرف ليونيل ميسي جيدًا؟ اختبر معلوماتك

30 أبريل، 2020
Photo of دورتموند يريد التعاقد مع فاتي وبرشلونة يطلب مهلة للرد

دورتموند يريد التعاقد مع فاتي وبرشلونة يطلب مهلة للرد

30 أبريل، 2020
Photo of أخبار دوري أبطال أوروبا : أخطاء فيرجسون في نهائي الأبطال 2011 ضد برشلونة

أخبار دوري أبطال أوروبا : أخطاء فيرجسون في نهائي الأبطال 2011 ضد برشلونة

30 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق