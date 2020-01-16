مفاجئات مثيرة بخصوص برشلونة !

هاي كورة_ كشف الصحفي الكتالوني الشهير جويلمي بالكي عن الكثير من الكواليس والأسرار الخاصة ببرشلونة في الوقت الراهن.

1_البارسا كان يبحث عن مدرب جديد منذ عدة أشهر، تحدث مع هنري، ماسكيرانو، جاياردو، اليغري وبوتشيتينو.

2_ كان ابيدال معجبا جدا بـ بوتشيتينو

3_ راد البارسا من بوتشيتينو اتخاذ قرارا سريعا لأنه يريد حسم منصب المدرب الجديد هذا الاسبوع

4_ بوتشتينو طلب وقتا لاتخاذ القرار، انه قرار صعب كونه من محبي اسبانيول ويحتاج معرفة المشروع اكثر ويريد التحدث مع بيئته، ولكن كل شيء كان يجب ان يتم بسرعة.

5_هناك انتخابات عام 2021،وقبل سيتين انه يمكن ان يترك حيث يحصل على تعويض مالي صغير اذا كان الرئيس الجديد للبارسا لا يريده، على الرغم من ان عقده حتى عام 2022.

6_ شافي تم سؤاله عما اذا كان سيأتي الان…. لم يكن هناك عرض رسمي من البارسا، تشافي مع دراسة أنه يمكن أن يأتي في الصيف، ولكن فكرة البارسا مختلفة تماما، لذلك ذهب البارسا على الفور لكيكي سيتين.

7_ فالفيردي لم يعامل بشكل صحيح من قبل ادارة البارسا

8_ كان هناك اجماع في النادي، ان الفريق بحاجة إلى دفعة جديدة للأمام، بعد التعثر امام ريال مدريد واسبانيول واتليتيكو.