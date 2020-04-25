مفتي الحوثيين يتنبأ بصيحة من السماء منتصف رمضان

أحدثت خطبة الجمعة التي ألقاها مفتي مليشيا الحوثي، شمس الدين شرف الدين في الجامع الكبير, أمس، جدلا وسخرية بعد أن تنبأ بوقوع صيحة من السماء للتذكير بيوم القيامة منتصف شهر رمضان.

وقال مصلون في الجامع الكبير لـ”المشهد العربي”، إن مفتي الحوثيين إنه صادف منتصف رمضان يوم جمعة، متوقعا صيحة من السماء وطالب من يسمعها بالسجود.

وأضافوا أنه اعتبر فيروس كورونا تذكير للناس بالموت, مطالبا بعدم الجزع من الفيروس وأن يكون الخوف من الآخرة، ووصفه بأنه علامة من علامات أن تكون الصيحة منتصف رمضان الجاري .

وأكدوا أن مليشيا الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران، تحاول تدجين الناس وتطبيعهم على أفكارها التي تقوم على الخرافات, ومنح رجال الدين نوعا من الكرامات والقداسات القدرات الخارقة ومعرفة الغيب.