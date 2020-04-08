مفوضية الكشافة بأبين تشارك في فعاليات التوعية المجتمعية حول فيروس كورونا

دشنت صباح يوم الأربعاء في مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين مفوضية الكشافة والمرشدات بالشراكة مع جمعية عمودية النسوية الحملة التوعوية الميدانية التثقيفية للوقاية من فيروس كورونا المستجد وطرق الوقاية منه وتأتي هذه الحملة برعاية وزير الشباب والرياضة نايف البكري والدكتور ناصر باعوم وزير الصحة والسكان و اللواء الركن الوبكر حسين سالم محافظ محافظة أبين و بتنسيق مع فروع الوزارات بالمحافظة والتي تحمل شعار ( احمي نفسك .. احم بلدك .. صحتنا مسؤوليتنا) .

وخلال التدشين تحدث وكيل محافظة أبين لقطاع الشباب حسين الجنيدي قائلاً اليوم ندشن الحملة التوعوية للوقاية من فيروس كورونا بمشاركة منتسبي الكشافة و جمعية عمودية النسوية الذي سيقومون بالنزول الميداني الى الاحياء السكنية والاسواق والمحلات التجارية والمطاعم وشوارع المدينة لتوعية المواطنين بمخاطر هذا الفيروس وطرق الوقاية منه.

واضاف الجنيدي سيكون هناك عمل واسع سوى في مركز المحافظة او المديريات المجاورة.

داعيا الجميع التكاتف والعمل والمشاركة الفاعلة في توعوية المجتمع.

ومن جانبه اوضحت خلود القديري رئيسة اللجنة الوطنية للمراة ندشن اليوم مع منتسبي الكشافة والمرشدات وجمعية عمودية النسوية حملة التوعوية للوقاية من فيروس كورونا ولهذا نعتبر هذه الحملة منطلقة من مدينة زنجبار عاصمة المحافظة الى مديريات المحافظة بشكل عام.

وبهذه المناسبة نحمد الله ان هذا المرض لم يجتاح بلادنا بشكل عام املين من المواطنين التكاتف والاهتمام بالوقاية الاحترازية لمكافحة هذا المرض.

وشملت الحملة التي انطلقت من امام ديوان السلطة المحلية المواطنين من الجنسين والاطفال وعمال المحلات التجارية والمطاعم وتوزيع الملصقات والنشرات التوعوية الخاصة بكيفية طرق الوقاية من تفشي هذا الوباء وجابت سيارة الاعلام الكشفي شوارع المدينة مخاطبة المواطنين عن طريق مكبرات الصوت بأهمية الخضوع والالتزام بالإجراءات الاحترازية .

وعبر المواطنين عن شكرهم وتقديرهم لاهتمام ومشاركة مفوضية الكشافة وجمعية عمودية في توعية المجتمع بهذا المرض القاتل وايصال احدث النصائح والارشادات لسكان المدينة ،موكدين تفاعلهم والتزامهم بمثل هكذا ارشادات والمساهمة في إيصالها الى كافة فئات المجتمع .

حضر التدشين مدير عام مكتب الشباب والرياضة احمد صالح الراعي والقائد الكشفي احمد ناصر عوض مفوض تنمية القيادات و القائد شاذي حيدرة الساحمي مفوض تنمية المجتمع و هدئ العوش رئيسة جمعية عمودية النسوية.