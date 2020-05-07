المشهد اليمني

مفوضية اللاجئين تعلق رسمياً بشأن إعلان الحوثيين وفاة صومالي بكورونا

7 مايو، 2020
0
المشهد اليمني

عبّرت مفوضية شؤون اللاجئين، عن حزنها بسبب الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد، في صنعاء وعدن، وبينهم لاجئون.

وقالت المفوضية في تغريدة لها، رصدها “المشهد اليمني”: “نعرب عن حزننا للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في صنعاء وعدن، وبينهم لاجئون، المنظمات الإنسانية تحتاج للموارد لمساعدة السلطات والمجتمع في الوقاية”.

وأضافت المفوضية، أن “حزم النظافة والمبالغ النقدية والخدمات الصحية التي نقدمها للاجئين والنازحين داخل اليمن جميعها مساعدات حيوية”.

وكان الحوثيون أعلنوا عن وفاة أول حالة مؤكدة بفيروس كورونا في صنعاء، لأحد اللاجئين الصوماليين.

Advertisement

مواضيع قد تهمك

الوسوم
إعلان الحوثيين اللاجئين بشأن بكورونا تعلق رسميا صومالي مفوضية وفاة

إقرا أيضا

Photo of اجتماع موسع لوجهاء ومشايخ البيضاء للوقوف صفا واحدا في مواجهة المليشيات الحوثية

اجتماع موسع لوجهاء ومشايخ البيضاء للوقوف صفا واحدا في مواجهة المليشيات الحوثية

7 مايو، 2020
Photo of الحوثيون يطلبون من عقال الحارات بصنعاء توفير مستلزمات مكافحة فيروس كورونا على حساب المواطنين (وثيقة)

الحوثيون يطلبون من عقال الحارات بصنعاء توفير مستلزمات مكافحة فيروس كورونا على حساب المواطنين (وثيقة)

7 مايو، 2020
Photo of كورونا: هلع في صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين جرّاء ”الإرهاب الأبيض”

كورونا: هلع في صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين جرّاء ”الإرهاب الأبيض”

7 مايو، 2020
Photo of الحوثيون ينقلون عدد كبير من الأفارقة على متن أربعة باصات إلى ذمار تمهيدا لنقلهم للبيضاء

الحوثيون ينقلون عدد كبير من الأفارقة على متن أربعة باصات إلى ذمار تمهيدا لنقلهم للبيضاء

7 مايو، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق