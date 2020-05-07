مفوضية اللاجئين تعلق رسمياً بشأن إعلان الحوثيين وفاة صومالي بكورونا

عبّرت مفوضية شؤون اللاجئين، عن حزنها بسبب الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد، في صنعاء وعدن، وبينهم لاجئون.

وقالت المفوضية في تغريدة لها، رصدها “المشهد اليمني”: “نعرب عن حزننا للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في صنعاء وعدن، وبينهم لاجئون، المنظمات الإنسانية تحتاج للموارد لمساعدة السلطات والمجتمع في الوقاية”.

وأضافت المفوضية، أن “حزم النظافة والمبالغ النقدية والخدمات الصحية التي نقدمها للاجئين والنازحين داخل اليمن جميعها مساعدات حيوية”.

وكان الحوثيون أعلنوا عن وفاة أول حالة مؤكدة بفيروس كورونا في صنعاء، لأحد اللاجئين الصوماليين.