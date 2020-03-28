مفوضية اللاجئين تعلن تضرر 400 أسرة نازحة جراء الأمطار في عدن

قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن 400 أسرة نازحة تضررت بشدة جراء الأمطار الغزيرة التي ضربة العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن.

وأشارت المفوضية في بيان لها أن الأمطار الغزيرة والفيضانات في عدن تسببت في خسائر فادحة في مواقع استضافة النازحين المتضررين.

ولفتت إلى أن الأضرار لم تقتصر على الملاجئ والفرش فحسب، بل “أفادت الكثير من الأسر بأنها فقدت مخزونها من الطعام”.

وذكرت أن فريقها زار 4 مواقع لاستضافة النازحين حيث يعيش ما يقرب من 600 عائلة، وأظهر الرصد أن ما يقرب من 400 عائلة (2800 شخص) قد تضررت بشدة.

وقال البيان إن امرأتين ورضيع بجروح وأُحيلتا للرعاية الطبية، فيما لا تزال هناك مخاوف خطيرة تتعلق بحماية النساء والأطفال وكبار السن.