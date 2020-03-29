عدن تايم

مفوضية مستقلة : كل المستلزمات الطبية للمحجر الصحي مازالت في مستودعات منظمة الصحة العالمية

30 مارس، 2020
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مفوضية مستقلة : كل المستلزمات الطبية للمحجر الصحي مازالت في مستودعات منظمة الصحة العالمية
كشفت المفوضية الجنوبية المستقلة لمكافحة الفساد عن نتائج نزول ميداني قام بها مسؤول العلاقات العامة لمستشفى الامل للوقوف عن قرب عن سير اعمال التجهيزات الطبية في المحجر الصحي.

وقالت المفوضية في توضيحات خاصة بصحيفة عدن تايم بان المساعدات والمستلزمات الطبية التي وصلت على متن طائرة عسكرية لم يتم الى هذه اللحظة تسليمها للمحجر والمشفى في مديرية البريقة.

وخلال لقاء المسؤول بالمفوضية جمعه بالدكتورة سعاد الميسري بحكم مسؤوليتها على المستودعات المركزية الطبية افادت بانه الى هذه اللحظة لاتزال كل المساعدات من الاجهزة الطبية وغيرها موجودة في مستودعات منظمة الصحة العالمية وكذلك سيارات الاسعاف عدد ٨٥ سيارة اسعاف في الميناء كون منظمة الصحة العالمية تريد
تسليمها للجانب الرسمي الحكومي في وزارة الصحة.

وخلال جولة في اقسام المحجر الصحي والخاص لحالات فيروس كورونا لمس المسؤول في المفوضية وجود اسرة لاتتعدى عشرين سريرا تم ايصالها من مستودعات وزارة الصحة.

ودعت المفوضية الى التحرك السريع من قبل وكيل وزارة الصحه الدكتور علي الوليدي لتجهيز المحجر بجميع المتطلبات وكل الاجهزه الضرورية شاكرة الجهود التي يبذلها وبقية الاطراف المعنية بتجهيز المحجر ممثلة بالدكتور عبدالناصر الوالي وكذلك الاخوه في شركة مصافي عدن وكل من ساهم تطوعا للوقوف على تجهيز المحجر ومنها الطاقم الامني وتشديد الحراسة وتأمين المحجر وكل ما يضمه تجهيزات.

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