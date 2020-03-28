مقاتلات التحالف تدك مخازن صواريخ سرية لمليشيا الحوثي بصنعاء

دكت مقاتلات التحالف العربي اليوم السبت، مخازن أسلحة سرية لمليشيا الحوثي في مديرية بني حشيش، شمالي شرق العاصمة صنعاء.

وقالت مصادر محلية لـ”المشهد اليمني”، أن مقاتلات التحالف شنت ثلاث غارات على مخزن سري للصواريخ في منطقة رجام بمديرية بني حشيش.

وأشارت المصادر الى أن المنطقة التي تعرضت للقصف تعد من المناطق العسكرية التي تمنع المليشيا كافة المواطنين الاقتراب منها.

وتواصل مقاتلات التحالف استهداف تعزيزات ومواقع المليشيا في حجة ومأرب والجوف.