مقالات كرة القدم العالمية : صفقات مستحيلة في سوق الانتقالات قديماً وحديثاً

سبورت 360 – يُقال بتعبير سوق الانتقالات “أبداً لا تقل أبداً”، كدلالة على عدم وجود شىء مُستبعد حدوثه في سوق انتقالات اللاعبين في أوروبا.

ولكن على أي حال فهناك بالفعل بعض الاحالات التي يُمكن أن تصف إمكانية حدوثها بأنها مستحيلة، لأسباب تتعلق بعداء تاريخي بين ناديين، أو بتاريخ وُمنجز اللاعب نفسه.

ومع تطور السوق العالمي وتحول كرة القدم لصناعة هائلة وأساسية، لم يعد بالإمكان أن تجد مثل هذه الحالات التي تستبعد تماماً ارتداء قميص الغريم التقليدي، ومن بين هذه الحالات نذكر البعض منها، سواء من الماضي القريب أو حديثاً.

1- ليونيل ميسي – من برشلونة إلى ريال مدريد

ربما كان بالإمكان توقع حدوث ذلك في بداية أو منتصف مسيرة ليونيل ميسي في برشلونة، ولكن بعد هذا التاريخ الهائل الذي حققه بقميص برشلونة والأرقام والإنجازات التي لا تُقارن..فمن المستحيل تماماً رؤية ميسي بقميص ريال مدريد.

حتى وإن تم طرح تلك الفكرة قبل عدة سنوات من قبل الصحافة أو وسائل الإعلام، وحتى رغم إمكانية حدوثها من الجانب الاقتصادي.. ولكنها مُعقدة للغاية من الجانب العملي، لذلك لم يعد لتلك الفكرة أية وجود ..ولا يمكن حتى تخيل حدوثها على الإطلاق.

2- فرانشيسكو توتي – من روما إلى يوفنتوس

الجميع يدرك مدى أهمية توتي لروما كرمز وأيقونة وليس مجرد لاعب كرة القدم، صنع توتي حالة فريدة من نوعها برفضه للعروض المتكررة من كبار الأندية الأوروبية وحتى الإيطالية على مراحل عدة.

وفي الفترة التي قضاها توتي في الملاعب وبالتحديد في فترة توهجه ما بين 2000 وحتى 2008 زادت الحدة والندية والعداوة في مباريات روما ويوفنتوس، ليزداد الشقاق التاريخي بينهما، ولذا كان من المستحيل تماماً رؤية توتي بقميص يوفنتوس، علاوة على غيره من الأندية..ولكن اليوفي ظل يُمثل في تلك السنوات عداوة كبيرة لروما وجماهيره لا تقل عن التي يُمثل لهم الجار والغريم التقليدي الآخر في نفس المدينة، لاتسيو.

3- رايان جيجز – من مانشستر يونايتد إلى ليفربول

منذ ظهور النجم الويلزي جيجز لأول مرة بقميص مانشستر يونايتد في العام 1990 وحتى اعتزاله بعد 24 عاماً وركله لآخر كرة على المستطيل الأخضر، ظل نادي ليفربول طوال هذه الفترة هو الغريم التاريخي والمنافس الأكبر لليونايتد بما يمثله من تاريخ وإنجازات كبيرة، كان يطمح اليونايتد دوماً للحاق بها وكسرها وتخطيها.

وبعيداً عن قيمة جيجز الفنية الهائلة في الملاعب الإنجليزية وعشرات الإنجازات والألقاب التي حققها مع اليونايتد، فقد ظلت مواجهة ليفربول خاصة..فاليونايتد الذي كان الأنجح طوال هذه السنوات كان لديه دوماً عُقدة من تفوق ليفربول تاريخياً ما قبل بداية التسعينيات، ولذلك لا يُمكن حتى أن تتخيل أن أحد نجوم هذا الصراع الشرس بين الناديين وهو جيجز يُمكن أن يقبل بالخروج من ناديه إلى الليفر، الذي يُمثل شبحاً لمانشستر يونايتد.

4- كريستيانو رونالدو – من ريال مدريد إلى أتلتيكو مدريد

لطالما ظلت مواجهات ديربي مدريد بين الريال وأتلتيكو مثيرة ولها طابع خاص، مهما كان حال الفريقين، ولكن البرتغالي كريستيانو رونالدو أضاف لها بُعداً خاصاً في السنوات التي تواجد بها بملعب السنتياجو برنابيو.

أصبح صاروخ ماديرا عُقدة كبيرة يصعب التخلص منها بتاريخ الآتليتي، بعد أن سجل 25 هدفاً في مرمى الروخي بلانكوس، ولم يكتفي اللاعب بالتألق المستمر في مباريات الديربي عندما كان بإسبانيا، بل واصل ذلك بثلاثيته بقميص يوفنتوس في مرمى أتلتيكو والتي أقصى بها الأخير من دوري الأبطال في الموسم الماضي، مع إيماءات وإشارات استفزازية جديدة تضاف لسلسلة من اللقطات العدائية بينه وبين جماهير أتلتيكو، الأمر الذي يجعل مشاهدة كريستيانو يوماً ما بقميص الأتلتيكو كدرب من دروب الاستحالة.

5- باولو مالديني – من ميلان إلى إنتر ميلان

تاريخياً، حدثت كثير من الصفقات غير المتوقعة ما بين أندية الدوري الإيطالي الكبرى، ورأينا لاعبين يرتدون قمصان الغريم التقليدي بعد أن صنعوا تاريخاً في ناديهم الأصلي ولكن باولو مالديني يعتبر حالة خاصة في ميلانو.

فمن بين جميع اللاعبين تقريباً الذين لعبوا للإنتر وميلان، فإن لعائلة مالديني رصيد خاص للغاية يبدأ بتشيزاري مالديني والد باولو والذي كان قائد لأول فريق بتاريخ ميلان يرفع كأس دوري الأبطال، ومروراً بالتاريخ العظيم لباولو بقميص الروسونيري..وإذا كانت الصحافة تحاول أحياناً الاجتهاد وربط اللاعبين بالانتقال لأندية أخرى..لكنها لم تتجرأ يوماً على ربط مالديني بنادٍ غير ميلان، فما بالك بالجار النيراتزوري؟.

6- ستيفن جيرارد – من ليفربول إلى إيفرتون

اعترف أسطورة ليفربول من قبل أنه ولد بعائلة بها تنافس كبير بين تشجيع الليفر أو إيفرتون، فالفريقين يقعان في مدينة ليفربول، وذلك قبل أن يقرر تشجيع ليفربول بعد نهائي كأس الاتحاد 1986 بين ناديي ولاية ميرسيسايد.

صنع جيرارد أسطورة واسماً خاصاً به طوال 17 عاماً بالقميص الأحمر، وتقريباً أصبح اللاعب الإنجليزي الأشهر في سنوات عديدة، ولكن ظل الديربي ضد إيفرتون له طابع خاص، وهو الديربي الذي يشهد بطاقات حمراء وأحداث عصيبة أكثر من أي مباراة إنجليزية أخرى، ولذلك كان من الجنون ربط جيرارد بالانتقال إلى إيفرتون في أي وقت، أو حتى التلميح بإمكانية أن يُدرب التوفيز، على الرغم من أنه قد يبدو متقبلاً لتلك الفكرة على المستوى الشخصي، لكن على المستوى الجماهيري يبدو تحققها مستحيلاً.

7- جيرارد بيكيه – من برشلونة إلى ريال مدريد

يعتبر بيكيه امتدادا للاعبين الإسبان الذي ينادون بانفصال كاتالونيا عن إسبانيا، وهو من أكثر اللاعبين الذي تعمدوا في أكثر من حالة استفزاز جماهير مدريد كلما حانت الفرصة لعمل ذلك.

وبالنظر إلى مدى حساسية التنافس التاريخي بين الريال والبارسا فإن بيكيه تعلم منذ طفولته أن يكره ريال مدريد، وظهر ذلك دوماً في مبارياته مع البارسا ضد الريال سواءاً فيما يتعلق باحتفاله الاستفزازي لجماهير المنافس أو حتى في تصريحاته ومواقفه السياسية في بعض الأحيان ، وعندما تضيف لذلك التاريخ الذي حققه كلاعب مع البارسا، فإن مجرد التفكير بإمكانية رؤية بيكيه بقميص الريال يعتبر جنوناً، فهو امتدد للاعبين وشخصيات تاريخية التزموا وأعلنوا إيمانهم بقضية الانفصال عن إسبانيا وكراهية مدريد.

8- باولو دي كانيو – من لاتسيو إلى روما

صعد نجم باولو دي كانيو صغيراً مع فريق لاتسيو في منتصف الثمانينات، وكان أحد أبرز المهاجمين لفترة ولعب لأندية عديدة داخل إيطاليا مثل ميلان ويوفنتوس، لكن مواقفه السياسية اليمينية المتطرفة جعلته دوماً عدواً لجماهير روما.

عُرف عن دي كانيو تصريحاته الاستفزازية ضد روما وجماهيره، وعندما يكون هذا العداء المُعلن خلفه أسباب اجتماعية وفكرية فإنه كان من الاستحالة التفكير في ارتباط دي كانيو بفريق روما في أي وقتٍ من الأوقات.. فالموقف الفاشي الذي اتخذه كان ضد الطبقة العاملة في روما وليفورنو كان واضحاً طوال مسيرته في الملاعب وحتى بعد اعتزاله لمهنة لاعب كرة القدم.

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